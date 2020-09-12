Résultats BEPC 2020 : Franco-Arabe | Région de Conakry
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|Rang
|Noms
|PV
|Mention
|Centre
|Origine
|1
|FAOULY CAMARA
|63
|BIEN
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|2
|FODE SOUMAH
|526
|BIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|3
|AMADOU BARRY
|59
|BIEN
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|4
|ABDOULAYE SACKO
|325
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|5
|ABDOULAYE KOUYATE
|324
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|6
|AMARA KABA
|437
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|7
|NOUHAN KEITA
|582
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|8
|IBRAHIME SANGARE
|562
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|9
|IBRAHIM KABA
|563
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|9
|OUMOU SALAMATA BARRY
|884
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|11
|DJIGUI KEITA
|490
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|12
|THIERNO SOULEYMANE SOW
|1574
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|13
|ADAMA CONDE
|368
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|14
|IBRAHIMA SACKO
|549
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|15
|AHMED BERETE
|375
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|16
|MOUSSA MOHAMADOU SACKO
|855
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|17
|THIERNO MAMADOU KEBE
|1570
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|18
|OUMAR BAH
|583
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|18
|ABOUBACAR SIDIGUI SOW
|361
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|20
|MOHAMED BERETE
|765
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|21
|MAMADOU BELLA DIALLO
|677
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|YAGOUBAYA
|22
|TIDJANE BANGOURA
|959
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|ABOUBACAR SIDIK
|23
|ROUGUIATOU BARRY
|906
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|23
|LANCINET KABA
|581
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|25
|AHAMAD BAH
|371
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|26
|HAMZA KONE
|535
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|27
|ALY KABA
|427
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|28
|ADAMA BHOYE DIALLO
|53
|ABIEN
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|29
|TIGUIDANKE CONTE
|1576
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|30
|SADOU BAH
|113
|ABIEN
|TOMBO 1
|FA CH?TEAU
|30
|LAMINE DABO
|647
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|30
|N'FAMOUSSA CAMARA
|280
|ABIEN
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|33
|HAFSATOU SOW
|532
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|34
|ABOUBACAR GUIRASSY
|358
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|35
|BABADY CAMARA
|62
|ABIEN
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|35
|AICHA SACKO
|378
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|37
|ALHASSANE SOW
|399
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|38
|ABOUBACAR KOUROUMA
|360
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|38
|ZENAB SYLLA
|993
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|ABOUBACAR SIDIK
|40
|ABDOULAYE KEITA
|322
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|41
|HAROUNA CAMARA
|66
|ABIEN
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|41
|RAMATOULAYE DIALLO
|1517
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|FA_ASIG
|43
|SOUMAYATOU BAH
|1562
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|FA_NASROUL -ISLAMI
|43
|IBRAHIMA 3 DIALLO
|203
|ABIEN
|EP LANSEBOUNDJI
|LYCEE FA MATAM
|45
|SOULEYMANE BARRY
|1554
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|FA_DAROUL FIKR
|45
|IBRAHIMA BAH
|1240
|ABIEN
|BELALEKKOL
|FA_BADROUDINE
|47
|ABDOUL KARIM BANGOURA
|97
|ABIEN
|TOMBO 1
|FA CH?TEAU
|48
|FAMOUDOU KOUROUMA
|492
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|49
|ADAMA FOFANA
|369
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|50
|MARIAMA DOUKOURE
|733
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|50
|AYOUBA KOUROUMA
|452
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|52
|ALY KENNEH
|428
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|53
|ROUGUIATOU SYLLA
|88
|ABIEN
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|54
|FATOUMATA SANGARE
|514
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|54
|YOUSSOUF CISSE
|1581
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|56
|MAMADOU SAIDOU SOW
|1396
|ABIEN
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|56
|ALPHA OUMAR DIALLO
|404
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|58
|BANGALY CISSE
|458
|ABIEN
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|59
|SEKOU KOUROUMA
|934
|ABIEN
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|59
|IBRAHIMA DAFFE
|68
|ABIEN
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|59
|ABOUBACAR SIDIKI BERETE
|1039
|ABIEN
|BELALEKKOL
|FA_DAROUL COURANE
|62
|THIERNO MOUNDJIROU DIALLO
|1572
|EP_KOLOMA
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|63
|MARIAMA SANOH
|72
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|64
|AISSATOU YASSINE BARRY
|54
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|65
|KADIATOU FOFANA
|574
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|65
|MOHAMED SAVANE
|77
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|65
|MOHAMED LAMINE KABA
|802
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|68
|MOUSSA CAMARA
|81
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|69
|SEKOU SYLLA
|296
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|70
|IBRAHIMA FOFANA
|543
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|70
|MARIAMA KEITA
|734
|KISSOSSO BAS-FOND
|FA OUMOUL-KHOURA
|72
|MOHAMED ALPHA CAMARA
|1447
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|73
|ABDOUL AZIZ DIALLO
|96
|TOMBO 1
|FA CH?TEAU
|74
|ZEINABOU BARRY
|1584
|EP_KOLOMA
|FA_DAROUL FIKR
|74
|MAMADOU DIAN SOW
|684
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|74
|MOHAMED LAMINE CAMARA
|1464
|EP_KOLOMA
|FA_AMROU BEN ASS
|77
|OUSMANE KONATE
|898
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|78
|MOHAMED M'MAH SYLLA
|815
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|78
|ALHASSANE CISSE
|100
|TOMBO 1
|FA CH?TEAU
|78
|OUSSAMA CAMARA
|903
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|78
|MAMADOU YERO DIALLO
|695
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|78
|MAMOUDOU CISSE
|712
|KISSOSSO BAS-FOND
|BANTANKO MAREN
|83
|ISMAEL KONATE
|566
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|84
|AHMAD DIALLO
|372
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|85
|IBRAHIMA SORY DIAKITE
|125
|TOMBO 2
|FA CH?TEAU
|85
|ABOUBACAR SYLLA
|362
|EP NENE KHALY CONDETTO
|ABOUBACAR SIDIK
|87
|FATOUMATA SACKO
|513
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|87
|KANINGBE CAMARA
|635
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|87
|MAMADOU DIABY
|681
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|87
|BANGALY DIANE
|459
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|91
|SORIBA SOUMAH
|116
|TOMBO 1
|FA CH?TEAU
|91
|FATOUMATA DIARRAYE DIALLO
|507
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|91
|HAWA DIALLO
|67
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|91
|ALSENY CONTE
|57
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|95
|AICHA DANSOKO
|376
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|96
|IBRAHIMA DIALLO
|1243
|BELALEKKOL
|FA_DAROUL FIKR
|96
|MAMADOU IDRISSA SOW
|1382
|EP_KOLOMA
|FA_DAROUL FIKR
|96
|AISSATOU LAMARANA BARRY
|1078
|BELALEKKOL
|FA_ASIG
|99
|THIERNO SAIKOU KEITA
|1573
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|99
|IBRAHIMA KALIL CISSE
|626
|KISSOSSO BAS-FOND
|BANTANKO MAREN
|101
|OUMAR WOURANKANDE CAMARA
|85
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|102
|DJIBRIL CAMARA
|484
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|103
|SEIDOU KONATE
|925
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|104
|DJENABOU DIALLO
|1152
|BELALEKKOL
|FA_MISSIRA
|105
|YOUSSOUF KABA
|1583
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|106
|IBRAHIMA DIALLO
|625
|KISSOSSO BAS-FOND
|BANTANKO MAREN
|107
|MAMADOU SOUAIB BAH
|1401
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|107
|ABDOUL KARIM KEITA
|49
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|107
|BAKASSO DIABY
|456
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|110
|MOHAMED CAMARA
|76
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|111
|FATOUMATA BINTA DIALLO
|1180
|BELALEKKOL
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|112
|MAMADOU ALIOU BAH
|1353
|EP_KOLOMA
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|112
|ABDOULRAHIME BARRY
|336
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|112
|M’MAHAWA CAMARA
|73
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|115
|MAMADY SANKON
|1406
|EP_KOLOMA
|FA_AMROU BEN ASS
|115
|AISSATOU DIALLO
|382
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|115
|FATOUMATA LAMARANA BARRY
|1203
|BELALEKKOL
|FA_BADROUDINE
|115
|DJALIKHATOU DIALLO
|476
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|119
|ABOUBACAR MOUDIR DIABY
|595
|KISSOSSO BAS-FOND
|FA ABDOULAYE SOUMAH
|119
|AISSATOU II DIALLO
|383
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|121
|IBRAHIMA DIALLO
|1242
|BELALEKKOL
|FA_DAROUL FIKR
|121
|MOHAMED MAJOR KEITA
|262
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|121
|IBRAHIMA SORY SOUMAH
|1258
|BELALEKKOL
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|121
|ABDOUL KARIM DIALLO
|334
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|121
|ALSENY BANGOURA
|406
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|121
|ISSA CONDE
|1274
|BELALEKKOL
|FA_DAROUL COURANE
|127
|ABOUBACAR CAMARA
|347
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|127
|M’MAHAWA SYLLA
|74
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|127
|AICHA DRAME
|377
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|130
|N'FAMOUSSA KABA
|141
|TOMBO 2
|FA CH?TEAU
|130
|FATOUMATA BINTA BARRY
|1179
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|130
|MAMADY KONATE
|702
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|130
|MAMADOU BAILO KEITA
|1362
|EP_KOLOMA
|FA_NASROUL -ISLAMI
|134
|BOUBACAR DIALLO
|187
|EP LANSEBOUNDJI
|LYCEE FA MATAM
|134
|DEMBA CAMARA
|474
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|136
|FATOUMATA CAMARA
|504
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|136
|FATOUMATA DIARAYE DIALLO
|506
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|136
|ABDOURAHAMANE BAH
|1024
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|136
|SEBE KOUROUMA
|924
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|136
|MOHAMED GUIRASSY
|784
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|141
|DOUSSOU SIDIBE
|491
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|142
|FATOUMATA KABA
|509
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|142
|MAMADOU JOULDE BAH
|686
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|142
|MAMADY DOUKOURE
|700
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|142
|MOHAMED KEFIN KABA
|791
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|146
|AMADOU SIDIBE
|433
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|147
|KADIATOU CAMARA
|571
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|147
|ABOUBACAR SYLLA
|52
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|147
|ALHASSANE DIAKITE
|395
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|147
|ZOUBAIRE DIALLO
|1588
|EP_KOLOMA
|FA_ASIG
|147
|BOUBACAR BARRY
|465
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|152
|SOULEYMANE SYLLA
|91
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|153
|IBRAHIMA DIALLO
|1241
|BELALEKKOL
|FA_DAROUL FIKR
|154
|FATOUMATA CAMARA
|501
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|155
|YOUSSOUF DIALLO
|1582
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|156
|MOHAMED SOUARE
|1475
|EP_KOLOMA
|FA_BADROUDINE
|157
|MOHAMED CAMARA
|767
|KISSOSSO BAS-FOND
|ABOUBACAR SIDIK
|158
|FATOUMATA BINTA DIALLO
|1181
|BELALEKKOL
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|158
|MOUSSA IBRAHIMA KEITA
|852
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|158
|IBRAHIMA KALIL SOUMAH
|547
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|158
|RAMATOULAYE DIALLO
|1518
|EP_KOLOMA
|FA_ASIG
|162
|MOHAMED TRAORE
|79
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|162
|ALHASSANE CAMARA
|55
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|162
|YAHYA DIALLO
|964
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|162
|ALY CISSE
|424
|EP NENE KHALY CONDETTO
|EL KARAMOKO KABA
|166
|OUSMANE DIANE
|896
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|167
|MOHAMED SIDIBE
|824
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|167
|ABDOULAYE DIALLO
|1007
|BELALEKKOL
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|167
|MABINTY BANGOURA
|651
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|167
|MAMADOU LAMARANA DIALLO
|688
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|167
|HADJIRATOU BARRY
|1224
|BELALEKKOL
|FA_ASIG
|167
|DALANDA DIALLO
|1145
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|167
|SARAN KE?TA
|1536
|EP_KOLOMA
|CANDIDAT LIBRE
|167
|MAMADOU MOUSSA DIALLO
|1389
|EP_KOLOMA
|FA_NASROUL -ISLAMI
|175
|YACOUBA DOUMBOUYA
|962
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|176
|ABDOULAYE DIANE
|317
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|177
|DJIBRIL BANGOURA
|1153
|BELALEKKOL
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|177
|HAROUNA DABA KE?TA
|536
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|177
|OUMOU BANGOURA
|883
|KISSOSSO BAS-FOND
|FA OUMOUL-KHOURA
|177
|IBRAHIMA CAMARA
|541
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|177
|KADIATOU CAMARA
|572
|EP NENE KHALY CONDETTO
|IMAM ALHOUSSEINY BANGOURA
|177
|KADIATOU SACKO
|578
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|177
|MARIAMA DIALLO
|1429
|EP_KOLOMA
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|177
|ZENAB TOURE
|994
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|185
|HAFSATOU DIALLO
|1226
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|186
|FODE IBRAHIMA SYLLA
|522
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|186
|FODE SALIF SOUMAH
|524
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|186
|ABDOULAYE BARRY
|1001
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|186
|RAMATOULAYE DIALLO
|905
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|190
|MAMADOU YERO DIALLO
|130
|TOMBO 2
|FA CH?TEAU
|190
|MAMADOU LAMINE DIALLO
|1383
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|190
|MAMADY TRAORE
|29
|CHEICK_CHERIF SAGALE
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|190
|ABDOUL KARIM SOW
|50
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|190
|ALY OUMAR TRAORE
|431
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|195
|FATIMATOU SOW
|1165
|BELALEKKOL
|FA_MANSOUR FADIGA
|196
|AISSATOU DIALLO
|599
|KISSOSSO BAS-FOND
|BANTANKO MAREN
|197
|OUSMANE SYLLA
|902
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|198
|IBRAHIMA CAMARA
|542
|EP NENE KHALY CONDETTO
|IMAM ALHOUSSEINY BANGOURA
|198
|FATOUMATA BANGOURA
|64
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|198
|MAMADY KANTE
|701
|KISSOSSO BAS-FOND
|YAGOUBAYA
|201
|IBRAHIMA SORY SYLLA
|126
|TOMBO 2
|FA CH?TEAU
|201
|HADJA MAMADY SYLLA
|529
|EP NENE KHALY CONDETTO
|FA ANSY
|201
|M'MAMIE SYLLA
|75
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|204
|OUMAR DIALLO
|877
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|204
|FATOUMATA BINTA BARRY
|1178
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|204
|KERFALA DIAKITE
|639
|KISSOSSO BAS-FOND
|YAGOUBAYA
|204
|MAMADOU BENTHE BAH
|678
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|208
|MAMADOU OURY DIALLO
|27
|CHEICK_CHERIF SAGALE
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|209
|HASSANATOU DIALLO
|1234
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|209
|KADIATOU DIALLO
|1327
|EP_KOLOMA
|FA_BILALI
|211
|ABOUBACAR SIDIKI FOFANA
|597
|KISSOSSO BAS-FOND
|YAGOUBAYA
|211
|ABDOULAYE BARRY
|306
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|211
|SOULEYMANE DIALLO
|952
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|211
|ALY KOUROUMA
|430
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|215
|MOHAMED BANGOURA
|256
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|215
|OUSMANE DIALLO
|895
|KISSOSSO BAS-FOND
|ABOUBACAR SIDIK
|215
|MARIATOU BARRY
|1440
|EP_KOLOMA
|CANDIDAT LIBRE
|215
|FATOUMATA BINTA BARRY
|618
|KISSOSSO BAS-FOND
|BANTANKO MAREN
|219
|MAMADOU BAH
|1361
|EP_KOLOMA
|FA_DAROUL FIKR
|220
|FATOUMATA BINTA DIALLO
|498
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|220
|HASSANATOU DIALLO
|1233
|BELALEKKOL
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|220
|IBRAHIMA KALIL BANGOURA
|546
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|220
|RAMATOULAYE CAMARA
|904
|KISSOSSO BAS-FOND
|FA OUMOUL-KHOURA
|220
|NANA ALHASSANE CAMARA
|83
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|220
|AISSATOU BARRY
|381
|EP NENE KHALY CONDETTO
|F A AHMED TIDIANE SALL
|220
|HADJA AISSATA DIAN DIALLO
|1219
|BELALEKKOL
|FA_BADROUDINE
|220
|ALGHASSIMOU DIALLO
|1084
|BELALEKKOL
|FA_BILALI
|228
|ALY BADARA DIAWARA
|423
|EP NENE KHALY CONDETTO
|FA OUMOUL-KHOURA
|228
|ALY KONATE
|429
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|230
|AISSATOU CAMARA
|1070
|BELALEKKOL
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|231
|DJIBRIL CONDE
|1155
|BELALEKKOL
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|232
|HADIATOU DIALLO
|1218
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|233
|MAMADOU ALIOU SOW
|1354
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|234
|MAMADOU BELLA DIALLO
|1365
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|235
|MOUSSA SYLLA
|82
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|236
|ABOUBACAR SIDY BARRY
|1041
|BELALEKKOL
|FA_ASIG
|237
|AICHA SOW
|1057
|BELALEKKOL
|FA_ASIG
|238
|MAMOUDOU KOUROUMA
|714
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|239
|SARAN TRAORE
|1537
|EP_KOLOMA
|FA_BADROUDINE
|240
|BILAL DRAME
|463
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|241
|YOUSSOUF SOUMAH
|989
|KISSOSSO BAS-FOND
|FA ABDOULAYE SOUMAH
|241
|OUSMANE SOW
|900
|KISSOSSO BAS-FOND
|F A AHMED TIDIANE SALL
|243
|MOHAMED MARA
|813
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|243
|MARIETOU SYLLA
|740
|KISSOSSO BAS-FOND
|FA ABDOULAYE SOUMAH
|243
|YAMOUSSA SOUMAH
|970
|KISSOSSO BAS-FOND
|YAGOUBAYA
|243
|ABDOULAYE SYLLA
|330
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|243
|ALYA SYLLA
|58
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|243
|YOUNOUSSA SOW
|981
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|243
|ALSENY SIDIBE
|413
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|243
|MOHAMED KABA
|786
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|251
|SEKOU KOUROUMA
|933
|KISSOSSO BAS-FOND
|ABOUBACAR SIDIK
|251
|ALSENY SYLLA
|417
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|253
|MOHAMED LAMINE KABA
|261
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|254
|MARWATA LAWAL
|246
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|254
|YAMOUSSA CAMARA
|93
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|254
|IBRAHIMA KALIL KIETA
|69
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|254
|ALSENY KAFATY CAMARA
|412
|EP NENE KHALY CONDETTO
|FA ANSY
|254
|OUMAR SYLLA
|1499
|EP_KOLOMA
|FA_NASROUL -ISLAMI
|254
|MOHAMED CAMARA
|769
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|260
|FATOUMATA BAH
|494
|EP NENE KHALY CONDETTO
|FA OUMOUL-KHOURA
|260
|MOHAMED KOUROUMA
|794
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|262
|IBRAHIMA CAMARA
|540
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|262
|SEKOU KABA
|932
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|262
|FATOUMATA DIARIOU BAH
|1195
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|262
|HADJA DJENABOU DIALLO
|1221
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|262
|MARIAMA CIRE CAMARA
|726
|KISSOSSO BAS-FOND
|ABOUBACAR SIDIK
|262
|ZEINABOU DIALLO
|1586
|EP_KOLOMA
|FA_BILALI
|262
|SEKOU TOURE
|939
|KISSOSSO BAS-FOND
|BANTANKO MAREN
|269
|KADIATOU DIALLO
|1319
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|269
|SOULEYMANE CISSE
|950
|KISSOSSO BAS-FOND
|YAGOUBAYA
|271
|MOHAMED MAKKY CONDE
|812
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|271
|FATOUMATA BANGOURA
|495
|EP NENE KHALY CONDETTO
|FA OUMOUL-KHOURA
|271
|ALYA SALEMATOU YOULA
|1114
|BELALEKKOL
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|271
|MAMADOU CIRE SOW
|1373
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|271
|HASSANATOU CAMARA
|537
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|271
|SOUKENATOU KABA
|47
|CHEICK_CHERIF SAGALE
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|271
|MOUSSA CAMARA
|1487
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|271
|ALHASSANE SACKO
|397
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|271
|BOUNTOURABY SOULEYMANE SYLLA
|468
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|280
|NABY CAMARA
|863
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|281
|FODE ALY SOW
|106
|TOMBO 1
|FA CH?TEAU
|281
|ALPHA BOUBACAR DIALLO
|1099
|BELALEKKOL
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|281
|OUSMANE KEITA
|285
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|281
|YAYA SYLLA
|976
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|281
|ALSENY SOW
|1111
|BELALEKKOL
|FA_ASIG
|281
|IBRAHIMA DIALLO
|1246
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|281
|ZEINABOU DIALLO
|1587
|EP_KOLOMA
|FA_BILALI
|288
|ABDOULAYE BARRY
|1000
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|288
|IBRAHIMA SORY SOUMAH
|1259
|BELALEKKOL
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|288
|ALHASSANE DIALLO
|1088
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|288
|ALPHA OUMAR SECK
|1106
|BELALEKKOL
|FA_MANSOUR FADIGA
|288
|AMARA CAMARA
|435
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|288
|MOHAMED LAMINE CHERIF
|798
|KISSOSSO BAS-FOND
|EL KARAMOKO KABA
|288
|OUSMANE CAMARA
|1508
|EP_KOLOMA
|FA_DAROUL COURANE
|295
|ABDOU RAHAMANE DOUMBOUYA
|592
|KISSOSSO BAS-FOND
|FA ABDOULAYE SOUMAH
|295
|IBRAHIMA SORY BARRY
|550
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|295
|YAGHOUBA BAH
|963
|KISSOSSO BAS-FOND
|F A AHMED TIDIANE SALL
|298
|HOULAYMATOU DIALLO
|1238
|BELALEKKOL
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|298
|MOUHAMADOU BARRY
|1480
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|298
|IBRAHIMA KIETA
|20
|CHEICK_CHERIF SAGALE
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|298
|HAMZA HARIATOU BAH
|534
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|298
|OUSMANE CONDE
|892
|KISSOSSO BAS-FOND
|HADJA KANINGBE
|298
|ABOUBACRY DIALLO
|1044
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|304
|ABDOUL KARIM SYLLA
|590
|KISSOSSO BAS-FOND
|YAGOUBAYA
|304
|MOHAMED SOUMAH
|78
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|304
|AHMADOU KONATE
|373
|EP NENE KHALY CONDETTO
|HADJA KANINGBE
|307
|KADIDIATOU DIALLO
|1333
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|307
|MOUHAMADOU DIAN DIALLO
|1481
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|307
|MA?MOUNATOU DIALLO
|661
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|307
|ALPHA OUMAR DIALLO
|1105
|BELALEKKOL
|FA_MANSOUR FADIGA
|307
|MAMADOU SAMBA DIALLO
|693
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|307
|HABIBATOU DIALLO
|1214
|BELALEKKOL
|FA_ASIG
|307
|MAMADOU BINTA KINDY BAH
|1369
|EP_KOLOMA
|FA_MISSIRA
|307
|MOUSTAPHA BABA KAKE
|1491
|EP_KOLOMA
|CANDIDAT LIBRE
|307
|MOHAMED CAMARA
|768
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|316
|THIERNO MAMADOU DIALLO
|957
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|316
|ALSENY SYLLA
|418
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|318
|MARIAMA CISSE
|240
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|318
|FATOUMATA CAMARA
|502
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|318
|MOUHAMADOU MADANY DIALLO
|1482
|EP_KOLOMA
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|318
|FATIMATOU BARRY
|1163
|BELALEKKOL
|FA_ELMOUTASSIMINE B
|318
|MOHAMED LAMINE BANGOURA
|1462
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|318
|IBRAHIMA KOULIBALY
|1251
|BELALEKKOL
|FA_NASROUL -ISLAMI
|324
|MOHAMED CAMARA
|257
|LYCEE FA MATAM
|LYCEE FA MATAM
|324
|ABDOULAYE CAMARA
|308
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|326
|MOHAMED LAMINE YANSANE
|810
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|326
|ABOUBAKIR SOW
|1045
|BELALEKKOL
|FA_ELHADJ ISMAEL BAH
|326
|FATOUMATA SOUMAH
|515
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA EL IBRAHIMA CAMARA
|326
|ABDOULAYE CAMARA
|312
|EP NENE KHALY CONDETTO
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|326
|MOHAMED M'MAHAWA CAMARA
|1469
|EP_KOLOMA
|LYCEE FA_SIMBAYA GARE
|326
|OUSMANE CAMARA
|86
|EP_DIXINN GARE RAILS
|FRANCO ARABE BELLE VUE
|326
|MAMADOU BARRY
|1363
|EP_KOLOMA
|FA_MANSOUR FADIGA
|326
|MAMADOU KORKA SYLLA
|687
|KISSOSSO BAS-FOND
|F A AHMED TIDIANE SALL
|326
|MAWATA DOUMBOUYA
|1441
|EP_KOLOMA
|FA_DAROUL COURANE
|326
|MOHAMED LAMINE KOUROUMA
|803
|KISSOSSO BAS-FOND
|C FA HADJA KADIATOU SETH
|CONAKRY, le 0 d?cembre 0
|L'INSPECTRICE
|MADAME LEONTINE SISSOKO
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