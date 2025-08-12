MouNa Group Technology lance la 2e génération du programme « MouNa Nouwali » pour accompagner la formation des étudiants guinéens

Fidèle à ses engagements en faveur du développement des talents locaux et conformément à sa politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), MouNa Group Technology S.A, entreprise à capital 100 % guinéen, annonce la 2e génération du programme « MouNa Nouwali » pour la prochaine rentrée universitaire.

MouNa Nouwali vise à offrir aux étudiants guinéens des stages pédagogiques et des formations complémentaires en alternance entreprise/études, pour une durée minimale d’un mois.

Les bénéficiaires auront l’opportunité de :

Développer des compétences pratiques en lien direct avec leur formation académique ;

Apprendre sur le terrain auprès de professionnels expérimentés ;

Mettre en pratique leurs connaissances dans des situations réelles.

Les stages couvriront plusieurs domaines :

• Systèmes d’Informations et Télécommunications

• Informatique et Réseaux

• Marketing Commercial

• Relation Clientèle, Relations Publiques et Médias

• Finances d’Entreprises