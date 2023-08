Comme la Capitale Conakry, la préfecture de Siguiri a aussi été victime d’inondations le vendredi 11 août 2023. L’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes en Guinée (ANGUCH) a fait l’état des lieux qui montre un risque de contamination des eaux et par conséquent un risque élevé d’épidémie.

Selon l’agence, dans cette préfecture qui relève de la région administrative de Kankan, ce sont 3645 personnes impactées dans la commune urbaine, 1830 personnes à Kintinian et 1112 à Maleah. Les eaux usées ont entraîné l’inondation de 300 points d’eau et de latrines. Cette situation expose des milliers d’individus à des maladies contagieuses. Si les autorités sanitaires ne prennent pas des mesures urgentes, la préfecture la plus peuplée de la Guinée risque de connaître une épidémie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la contamination microbiologique de l’eau potable peut être à l’origine de la transmission de plusieurs maladies, telles que : la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et la poliomyélite. Les chiffres de l’organisation indiquent que les maladies liées à la contamination de l’eau entraînent chacun année plus de 485 000 décès consécutifs.

Suite à l’inondation à la fois de ces points d’eaux et de latrines, la population de Siguiri se voit privée de l’eau potable et exposée à toutes sortes de maladies. Les risques sont énormes, des mesures immédiates s’imposent pour sauver ces citoyens.