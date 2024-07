Dr. Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale, a comparu ce vendredi 12 juillet 2024, devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Accusé de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite, Diané a tenu à clarifier sa situation de santé, qui avait suscité des malentendus.

Son absence à l’audience en début de semaine avait été interprétée par le parquet spécial comme un “refus” de se présenter devant la Cour. Cependant, Diané a affirmé au président de la Cour qu’il était effectivement malade et nécessitait une autorisation pour consulter son médecin. “Je suis venu ici aujourd’hui pour vous dire que je suis malade, contrairement à ce que j’ai appris, à savoir que j’ai refusé de venir à l’audience du lundi et que je n’étais pas malade. Ce jour-là, ma tension est montée à 18 et j’avais des vertiges. Je suis malade et j’ai besoin de voir mon médecin traitant,” a-t-il expliqué.

Il a également précisé que son absence n’était pas liée à la procédure d’identification de ses biens et de ceux de ses proches engagée par la Cour. Diané a insisté sur son désir de recevoir les soins médicaux nécessaires.

En réponse à cette déclaration, le juge Yacouba Conté a décidé de renvoyer l’audience au 17 juillet prochain. Il a également autorisé Diané à se faire soigner à ses frais, permettant ainsi au prévenu de consulter son médecin.