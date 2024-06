En plaidant le sort de Moussa Dadis Camara devant le tribunal criminel de Dixinn, ce mercredi 12 juin 2024, Me Jocamey Haba a fait savoir que son client a été victime des réseaux mafieux internationaux pour son engagement dans la lutte contre la drogue.

L’avocat Jocamey Haba a rappelé qu’à la mort du général Lansana Conté était devenu une plaque tournante du trafic de drogue auquel problème le capitaine Dadis Camara a dû faire face dès sa prise du pouvoir. “Il y a des éléments que beaucoup ignorent. À la fin du régime du feu général Lansana Conté, la Guinée était prise en otage par des réseaux mafieux internationaux et était devenue une plaque tournante du trafic de drogue, opérant à travers des filières locales et internationales », a-t-il souligné, rappelant, en guise d’illustration, la création des services spéciaux de lutte contre le trafic de drogue et du grand banditisme qui existe jusqu’à présent.

« Ces résultats qui ne se sont pas fait attendre sur le terrain ont valu une reconnaissance internationale au président Dadis qui a voulu combattre quelque chose de plus fort que lui c’est-à-dire les narco-trafiquants internationaux. Vous comprendrez pourquoi aujourd’hui, il a des ennemis qui savent que leurs intérêts égoïstes et privilèges n’ont pas continuer à cause d’un homme qui voulait donner plus à son pays.», a-t-il ajouté.

Me Haba a insisté sur le fait que Moussa Dadis Camara s’attaquait à un problème majeur qui touchait certaines personnes “hauts placés”, à l’époque. «Il a des ennemis aujourd’hui parce qu’il a perturbé des intérêts égoïstes et des privilèges qui ne pouvaient plus continuer à cause de son engagement à servir son pays », a-t-il affirmé.