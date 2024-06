Le commissaire divisionnaire Abdoul Malick Koné, responsable des Services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé a présenté une saisie spectaculaire de 1 tonne et 45 kg de chanvre indien à Moussaya dans la préfecture de Forécariah. Cette découverte relance le débat sur la position de la Guinée en tant que potentielle plaque tournante du trafic de drogue en Afrique de l’Ouest.

Avec des saisies records de drogue à l’aéroport de Conakry et dans d’autres points d’entrée du pays, la question se pose : la Guinée est-elle en passe de devenir un centre névralgique pour le trafic des stupéfiants dans la région ?

Le commissaire Abdoul Malick Koné rejette cette idée en soulignant que le problème du trafic de drogue est un phénomène mondial. “Les États-Unis, avec toute sa puissance, depuis tout le temps, n’arrivent pas à lutter contre la drogue. Nous, avec nos maigres moyens, nous arrivons à faire des saisies records. Les États-Unis, avec la DEA, le FBI, la NSA, tout ce que vous savez comme agences de renseignement, la drogue circule. La Guinée, à mon avis, n’est pas une plaque tournante de la drogue. La drogue, dans tous les pays, ça existe. En tout cas, depuis l’existence des États, la drogue continue à circuler”, a-t-il déclaré.

Selon Abdoul Malick Koné, la lutte contre la drogue est un défi global, et la Guinée ne fait pas exception. “La lutte contre la drogue, c’est un phénomène de société. Tant que les hommes existent, la drogue existera. Mais c’est de lutter, ce n’est pas baisser les bras. Il faut gagner ce combat. Mais on se bat, on ne recule pas,” a-t-il affirmé avec détermination.

Il insiste également sur l’importance de la volonté politique et de la détermination dans cette lutte. “Le plus important à mon avis, c’est l’engagement, c’est la volonté politique, c’est la détermination… Nous, nous avons la volonté. Nous avons des moyens à la disposition de nos efforts”, a-t-il ajouté.

La Guinée fait face à un défi de taille avec des ressources limitées, mais les autorités continuent de faire des efforts significatifs pour lutter contre le trafic de drogue. Les saisies régulières montrent une vigilance accrue et une détermination à combattre ce fléau malgré les obstacles.

Le commissaire Abdoul Malick Koné rappelle que, même avec des moyens limités, la Guinée réussit à réaliser des saisies importantes, prouvant ainsi que le pays n’est pas inactif dans cette lutte. Il appelle à un engagement continu et à un soutien renforcé pour maintenir la pression sur les trafiquants de drogue et assurer la sécurité de la population.