Contrairement à d’autres clubs de Bundesliga, le Bayern Munich a prouvé tout son sérieux et toute son expérience pour la reprise du championnat. Avec 5 victoires sur les 5 matchs de prerise, les Bavarois ont pris le large au classement et devraient rapidement soulever un nouveau trophée de champion d’Allemagne.

Depuis un mois maintenant, l’Allemagne offre une dose de foot hebdomadaire aux fans de football. En effet, les Allemands ont été les premiers à retrouver le chemin de la compétition après plus de deux mois d’arrêt et la reprise se déroule parfaitement. En effet, depuis 5 journées maintenant, les 18 équipes de Bundesliga s’affrontent dans des conditions drastiques mais ont, à ce jour, aucun joueur positif au coronavirus. Les ballons sont très souvent désinfectés, les joueurs sur le banc sont espacés de plus d’un mètre, les vestiaires entre les titulaires et les remplaçants sont séparés. Tout est mis en oeuvre pour éviter de rentrer en contact et propager le virus, puisque les joueurs sont testés chaque semaine et à quelques heures des rencontres.

La coupure de plus de deux mois a fait énormément de mal aux équipes allemands et aux organismes en général. En effet, de nombreux footballeurs ont beaucoup de mal à retrouver, rapidement, leur forme physique d’avant coupure et cela peut se ressentir sur de nombreuses équipes. Par exemple, le Schalke 04, qui ambitionnait au début de saison de se qualifier pour la Ligue des Champions, n’a pas gagné le moindre match depuis le retour de la compétition. Après 4 défaites consécutive, le club de la Ruhr a assuré un match nul la semaine passée. Toutefois, cette très mauvaise série risque d’empêcher le club, actuellement 10ème, de pouvoir atteindre une place européenne.

A l’inverse, le Bayern Munich s’est montré très performant depuis le mois de mai. En effet, les Bavarois sont tout simplement injouables avec 5 victoires en autant de matchs, dont une dernière étincelante face au Bayer Leverkusen (4-2). Résultat, le club de Bavière a pris un avantage non négligeable concernant le titre de champion d’Allemagne puisqu’il a désormais 7 points d’avance sur le dauphin, le Borussia Dortmund. Leipzig, troisième, a déjà 11 points de retard. Les Munichois ont ainsi prouvé qu’ils étaient déjà prêts physiquement pour la fin de la saison, la finale de la Coupe d’Allemagne mais aussi la Ligue des Champions, qui aura lieu au mois d’août prochain. Seul hic au tableau, la blessure de Thiago Alcantara. Le milieu espagnol, qui a été opéré à l’aine cette semaine, devrait manquer trois semaines de compétition et donc la fin du championnat. Il signera son retour pour la finale de Coupe d’Allemagne ou la Ligue des Champions ! En Coupe d’Europe, les hommes d’Hans-Dieter Flick sont bien partis pour disputer les quarts de finale puisqu’ils ont remporté leur manche aller Face à Chelsea, avant la coupure européenne, 3-0. La fin de saison du Bayern pourrait donc être très intéressante à suivre, avec deux titres dans le viseur : la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, et la Ligue des Champions encore à disputer.