Alors que la première mouture de la nouvelle constitution est attendue, le président du parti Union des démocrates pour le renouveau et du progrès (UDRP), soutient que la Guinée n’a pas besoin d’écrire une nouvelle Constitution pour organiser le retour à l’ordre constitutionnel.

Pour éviter un glissement du chronogramme et marquer la fin de la transition, Édouard Zoutomou Kpogomou pense qu’il suffit de réviser la constitution de mai 2010.

“On ne peut pas faire des élections sans qu’il n’y ait une Constitution. (…). Nous pensons qu’à l’heure actuelle, on n’a pas besoin d’écrire une nouvelle Constitution. Il y a déjà une Constitution qui était en place sur la base de laquelle il y a eu deux élections. Le professeur Alpha Condé a fait deux mandats sur la base de cette Constitution de mai 2010, nous pensons donc qu’on peut la prendre, la toiletter, introduire ce qu’il y a à introduire, retirer ce qui n’est plus conforme et on a déjà un pas d’avance”, souligne l’opposant interrogé par Bonheur FM.

Pour ce vice-président de l’ANAD, la même méthode peut être utilisée pour le fichier électoral. “On a un fichier électoral sur la base duquel les élections de 2020 se sont passées, même si c’est un fichier qui n’est pas à jour, il suffit de le mettre à jour”, estime cet acteur politique.

C’est la raison pour laquelle, Édouard Zoutomou Kpogomou dit douter de la volonté de la junte d’organiser les élections.

“Quand on subordonne la fin de la transition à un recensement général où il faut tirer un fichier électoral, ce qu’on a pas de bonne foi, ce que la volonté politique n’est pas là. Parce que dans d’autres pays ceux qui l’ont fait, ne se sont pas appuyés sur un RAVEC ou sur un RGPH4. Nous pensons que ce qui est en train d’être fait est simplement dans la ligne droite du stratagème qui a été mis en place depuis que le CNRD est intervenu dans la gestion de la chose publique”, indique le leader de l’UDRP.