“Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces”, disait Jean Paul Sartre. Après deux tentatives en vain, le président de l’Ufdg, Cellou Dalein Diallo, se tourne vers la prière dans l’espoir de conquérir le pouvoir en Guinée.

Le principal leader politique guinéen est à la Mecque pour faire la Oumra ou le petit pèlerinage. « Je formule la prière et prie Dieu qu’il me donne la possibilité de diriger notre pays (la Guinée), qu’il m’inspire pour que je sois un faiseur de paix, que je puisse garantir l’égalité des droits et des chances entre tous les fils du pays. Que je puisse réconcilier les guinéens, bâtir une économie forte et résiliente et surtout promouvoir la paix, la fraternité et le vivre ensemble entre tous les fils du pays », a déclaré Cellou Dalein Diallo depuis les lieux saints de l’islam, à travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’ancien Premier ministre a perdu les élections présidentielles de 2010 et 2020. Il tente sa dernière chance à la probable présidentielle, prévue en 2025 qui mettra fin à la transition sous le Cnrd.

Faut-il rappeler que Dalein est en exil depuis plusieurs mois. Il accuse la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya de nourrir des velléités de s’éterniser au pouvoir en Guinée.