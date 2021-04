A quelques heures du début du mois de ramadan, le président de l’Union des Forces Democratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a présenté ses souhaits de bon mois sacré aux musulmans du monde, particulièrement ceux de sa Guinée.

«Je souhaite à la communauté musulmane de Guinée et à toute la Oumma islamique un bon Ramadan avec une pensée pieuse pour nos compatriotes les plus vulnérables et les familles confrontées à l’épreuve de la maladie, du deuil et de l’injustice.

Ce mois de prières, de piété religieuse mais aussi de solidarité et de partage, arrive dans un contexte particulièrement difficile en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, la flambée des prix des denrées de première nécessité et la démolition par le gouvernement des habitations et des commerces de milliers de nos compatriotes.

Puisse ce mois d’abstinence, de prières et de dévotion raviver dans le cœur de nos compatriotes l’amour du prochain, le pardon et la fraternité pour construire ensemble une Guinée plus unie et solidaire. Ramadan Mubarak », a-t-il posté sur sa page Facebook.