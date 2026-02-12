La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la tenue d’une réunion de son Comité exécutif ce vendredi 13 février 2026 à Dar es Salaam, en Tanzanie, sous la présidence du Dr Patrice Motsepe. Entre réformes disciplinaires, préparation de la CAN 2027 et clarification autour de la CAN féminine, ce rendez-vous s’annonce déterminant pour l’avenir immédiat du football africain.

Alors que le climat semble s’être tendu au sein de l’instance depuis la dernière réunion organisée à Rabat, le président de la CAF a convoqué cette session extraordinaire en dehors du calendrier habituel de l’Assemblée générale. Objectif : faire le point sur plusieurs dossiers sensibles et fixer un cap clair pour les prochaines échéances.

Vers une révision des textes réglementaires

Cette réunion revêt une importance particulière, tant par les sujets inscrits à l’ordre du jour que par son contexte stratégique et politique. Le Comité exécutif examinera notamment plusieurs règlements internes, dont le Code disciplinaire.

Selon le Dr Motsepe, cette initiative vise à « garantir que les organes judiciaires de la CAF disposent de pouvoirs suffisants pour infliger des sanctions appropriées et dissuasives en cas de violations graves des Statuts et règlements de la CAF ».

Une réflexion qui pourrait déboucher sur un renforcement significatif de l’arsenal juridique de l’institution.

Cette démarche intervient à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, marquée par le retrait temporaire de la sélection sénégalaise de la pelouse pendant plusieurs minutes, avant son retour pour achever la rencontre.

Le compte à rebours de la CAN 2027 officiellement lancé

Au-delà du volet réglementaire, cette réunion en Tanzanie revêt une forte portée symbolique. Elle marque une étape importante dans la préparation de la CAN 2027, prévue en Afrique de l’Est.

En se réunissant à Dar es Salaam, le Comité exécutif affiche un soutien politique clair au trio Kenya–Tanzanie–Ouganda, qui organisera pour la première fois de l’histoire une Coupe d’Afrique des Nations à trois pays hôtes.

Ce format inédit représente un défi logistique et organisationnel majeur, avec l’ambition de proposer une édition à la hauteur du succès de la précédente CAN, organisée au Maroc.

CAN féminine : une nécessaire clarification

Autre dossier sensible : l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, attribuée au Maroc et programmée du 17 mars au 3 avril.

Ces dernières semaines, une certaine confusion est née après une annonce publique en Afrique du Sud laissant entendre un possible changement de pays hôte. Par la suite, Pretoria a précisé qu’aucune décision officielle n’avait été actée par la CAF.

En coulisses, des discussions auraient également porté sur un éventuel report du tournoi. Le Maroc, pays hôte désigné pour l’édition 2026, aurait exprimé des réserves quant au calendrier, estimant que la compétition pourrait perturber le championnat national, déjà interrompu à deux reprises en raison de la CAN masculine et de la Coupe arabe 2025.

La réunion de Dar es Salaam devrait permettre de lever toute ambiguïté et d’officialiser la position de l’instance continentale.

À l’issue des travaux, la CAF tiendra une conférence de presse au cours de laquelle le Dr Patrice Motsepe annoncera les décisions prises. La séance sera retransmise en direct sur CAF TV.