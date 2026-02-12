À l’occasion des Journées annuelles du Club des dirigeants de banques et établissements financiers, ouvertes ce 12 février à Conakry, le Premier ministre Bah Oury s’est exprimé sur les pratiques bancaires en Guinée. Il a plaidé pour une modernisation en profondeur du système financier national.

Dans son discours, le chef du gouvernement a d’abord déploré le fonctionnement actuel du secteur bancaire, qu’il juge inadapté aux réalités économiques du pays.

« Nous devons changer. Nous devons reformuler. Nous devons prendre en compte les besoins d’acteurs majeurs, au niveau de la population, qui désertent le circuit formel au profit de l’informel. Notre pratique bancaire doit évoluer. »

Selon Bah Oury, la forte croissance économique a rapidement entraîné un besoin accru de liquidités, au point de renforcer la prédominance du cash dans les transactions. Face à cette situation, il annonce un encadrement plus rigoureux afin de réduire progressivement la place de l’argent liquide dans l’économie.

« Nous allons continuer encore avec beaucoup plus de rigueur à mettre le processus de telle manière que le cash ne soit plus le moyen de paiement le plus obligé, mais simplement en faible pourcentage pour permettre que les acteurs économiques puissent évoluer dans de meilleurs contextes. »

Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’un engagement accru des établissements bancaires.

« Nous avons besoin que les banques accompagnent ce processus. Avec vous, nous allons travailler à ce que le système puisse encourager la bancarisation. C’est le premier aspect qui nous permettra de mettre tout le cash qui est à l’extérieur, une bonne partie, innerver le circuit bancaire. Par ailleurs, nous allons également encourager tous les acteurs bancaires à faire de l’innovation pour capter le maximum, disons, d’une clientèle qui a besoin d’être complice, qui a besoin d’être accompagnée. Dans les prochains jours, nous essaierons avec vous de travailler sur un sujet que je garde pour le moment. Nous allons, de manière drastique, travailler à diminuer le cash, parce qu’avec cela, il sera difficile de soutenir les ambitions d’un pays qui veut, certes, assurer sa souveraineté économique, renforcer ses capacités de mobilisation de la société, mettre en place le fonds souverain, financer les développements des petites et moyennes entreprises, enclencher un processus qui permettra au secteur du pôle d’être le principal acteur de création de richesses et de création d’emplois. »

À travers cette intervention, Bah Oury affiche clairement la volonté du gouvernement de réduire significativement la circulation du cash, de renforcer la bancarisation et de positionner le secteur financier comme un levier stratégique de souveraineté économique et de création d’emplois.