Dans le cadre de la poursuite de son immersion sur le terrain, le gouvernement guinéen s’est rendu, ce mardi 11 février 2025 à Macenta, en Guinée Forestière. Cette visite, placée sous l’égide du Premier ministre Bah Oury, visait à évaluer les besoins et les progrès dans cette région stratégique du pays.

Lors de son intervention, Bah Oury a souligné l’importance cruciale des infrastructures de transport pour le développement de la région. “La question des routes et du désenclavement est essentielle. Macenta, au cœur de la Guinée Forestière, se situe à proximité du Libéria et de la Sierra Leone. Ces zones frontalières sont des points stratégiques majeurs pour notre pays, et il est impératif de garantir un accès continu à la Guinée. Il est essentiel que, quelle que soit la saison et les conditions, la circulation des biens et des personnes soit facilitée,” a déclaré le Premier ministre.

Il a également précisé que l’amélioration des infrastructures fait partie des priorités du gouvernement. “Nous mettrons tout en œuvre pour réhabiliter les routes, et en particulier la route du café, un axe vital pour la région et pour la Guinée dans son ensemble”, a-t-il ajouté.

Il convient de préciser que les efforts du gouvernement en matière d’infrastructures ont été salués par la population locale, qui a exprimé sa gratitude pour les améliorations notamment dans le secteur de la santé, constatant un accès accru aux soins médicaux.