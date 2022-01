Jean Marc Telliano, l’ancien allié du Rpg, continue de flatter la transition dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya, depuis la chute d’Alpha Condé, le 5 septembre 2021. Dans une intervention chez nos confrères de la radio Fim ce mercredi, le président du RDIG, a fait savoir que, jusque-là, la gouvernance militaire est sur la bonne voie.

A en croire Jean Marc Telliano, les militaires qui ont renversé le président Alpha Condé ont déjà marqué les esprits des Guinéens: « Ses premiers pas rassurent déjà la population guinéenne. Ces militaires sont différents des autres militaires. Vous avez vu déjà la chronologie des actes qu’ils sont en train de poser. Moi je pense qu’ils sont sur le bon chemin. Le gouvernement de transition n’est pas un gouvernement de développement. C’est de renouer avec les anciennes structures et mettre les structures de base solide pour que nous ayons des institutions fortes au lieu d’avoir des hommes forts», a lancé ce leader politique, envers ses pairs.

Sur le retard dans la mise en place du CNT, monsieur Telliano s’est montré serein : « Je ne suis pas prêt à participer à n’importe quel gouvernement de transition. Mon souci, c’est de se mettre au travail et de structurer mon parti pour le futur. Nous sommes guidés par la base. C’est la base qui nous donne la ligne de conduite. Un parti se repose sur la base. C’est comme un général et sa troupe. Si le général ne suit pas la troupe, il devient un général en carton. Donc, ce que la base décide, c’est ce que nous devons suivre. Notre intention n’est pas à appartenir à un gouvernement d’union nationale. Nous pouvons donner plus, étant en dehors du gouvernement de transition avec l’expérience que nous avions depuis plus de 10 ans sur le terrain politique », a-t-il signalé.