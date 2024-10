À travers un décret lu à la télévision nationale, ce vendredi 11 octobre 2024, le Président de la transition a procédé à la nomination de plusieurs cadres au ministère des Postes, des télécommunications et de l’Économie numérique.

Il s’agit de :

1. Administration centrale

Services d’appui

Inspecteur général, M. Alpha Camara, précédemment conseiller principal ;

Inspecteur général adjoint, M. Mamadou Hady Bah ;

Directeur général du Bureau de Stratégie et de Développement, M. Apollinaire Loua ;

Directeur général adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement, M. Souareba Diaby ;

2. Directions nationales

Directeur national des Télécommunications, M. Zakaria Djoubaté ;

Directeur national adjoint des Télécommunications, M. Nyangkoi Bolamou, précédemment chargé d’apprentissage en Afrique de l’Ouest, pour Search for Common Ground ;

Directeur national des Postes, M. Mohamed Sita Cissé, précédemment directeur général de la Poste SA ;

Directeur national adjoint des Postes, M. Lansiné Jo Condé, précédemment conseiller chargé des questions économiques postales et de prospective ;

Directeur national des Technologies, de l’Information et de l’Économie numérique, M. Ali Chérif, précédemment conseiller principal, au ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique ;

Directeur national adjoint des Technologies, de l’Information et de l’Économie numérique, M. Aboubakar Sidiki Douno, précédemment directeur général de 54 Start-up.

3. Organismes publics autonomes

Directeur général de l’Agence nationale de digitalisation de l’État, M. Youssouf Haribo ;

Directrice générale adjointe de l’Agence nationale de Digitalisation de l’État, Mme Mariam Bah.

Directeur général de la Société Guinéenne de Large Bande, M. Mami Traoré ;

Directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation de Backbone Nationale, M. Mohamed Kourouma ;

Directeur général adjoint de la Société de Gestion et d’Exploitation du Backbone Nationale, M. Noumouké Condé, précédemment directeur national adjoint des Télécommunications ;

Directeur général adjoint de la Société de la Poste guinéenne, M. Safatou Nkara, précédemment directeur général adjoint de la Société de Gestion et d’Exploitation du Backbone Nationale, SOGEB ;

Directrice générale adjointe de la Société la Poste guinéenne, Mme Élise Koïvogui, précédemment directrice associée, Chumor Endmor ;

Coordinateur général de la Société Guinée Télécom, M. Lamine Aye Samoura ;

Directeur général de l’Agence nationale du service universel des télécommunications M. Gaoussou Sougoulé, précédemment directeur général de la Coordination et du Suivi des Aides au ministère du Plan et de la Coopération Internationale;

Directrice générale adjointe de l’Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique, Mme Fatou Sylla.

4. Services déconcentrés

Directeur régional des Postes de Télécommunications et de l’Économie Numérique de la Ville de Conakry, M. Abdoulaye Touré, précédemment directeur national de la Poste ;

Directeur régional des Postes de Télécommunications et de l’Économie Numérique de Kindia, M. Fodé Fofana, précédemment inspecteur général des Postes de Télécommunications et de l’Économie Numérique ;

Directeur régional des Postes de Télécommunications et de l’Économie Numérique de Boké, M. Mamadi Kiffimba Diaby, précédemment chef service informatique au Gouvernorat de la ville de Conakry ;

Directeur Régional des Postes des Télécommunications et de l’Économie Numérique de Labé, M. Mamadi 1 Djabaté, précédemment Directeur National Adjoint des Technologies, de l’Information et de l’Économie Numérique ;

Directrice Régionale des Postes des Télécommunications et de l’Économie Numérique de MAMO, Mme Aïssatou Bella Barry, précédemment Chef de Département de la Digitalisation et des Systèmes d’Information de l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;

Directeur Régional des Postes des Télécommunications et de l’Économie Numérique de Kankan, M. Oumar Téli diallo, précédemment Directeur National Adjoint de la Poste ;

Directeur Régional des Postes des Télécommunications et de l’Économie numérique, de Farana, M. Fratouma Traoré ;

Directeur Régional des Postes des Télécommunications et de l’Économie Numérique de N’Zérékoré, M. Odilon Charles Loua, précédemment Gestionnaire du Service Infrastructure et Support Informatique, chez Areeba SA/MTN Guinée.