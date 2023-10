Un incendie s’est déclaré cet après-midi du mercredi 11 octobre 2023 au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

Cet incendie s’est déclaré pendant que le ministre Mory Condé était en réunion technique avec les représentants des associations de 33 préfectures du pays.

Au moment où nous mettions ce texte en ligne, les sapeurs-pompiers étaient déjà sur les lieux pour éteindre le feu.

Pour l’heure, les causes de cet incendie ne sont pas identifiées.

Les incendies sont de plus en plus fréquents. Pas plus tard que vendredi 4 octobre dernier, un autre incendie s’est déclaré au Trésor public.