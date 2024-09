Au sortir de la synergie de l’an 3 du CNRD, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a été interrogé sur les préparatifs de l’ouverture des classes et aux conditions des enseignants en Guinée.

Sur les conditions de travail des enseignants, Jean Paul Cédy a affirmé que ceux-ci sont bien traités. «Les enseignants sont les mieux payés dans la fonction publique guinéenne. Allez voir le salaire d’un instituteur à Gaoual ou ailleurs, vous serez surpris », a déclaré Jean-Paul Cedy.

Selon lui, l’enseignement en Guinée n’est pas « un métier maudit », mais “un métier qui permet de vivre décemment ». Il a encouragé les jeunes à embrasser cette profession, malgré les perceptions négatives.

Concernant le paiement du mois de septembre, le ministre a clarifié : « L’enseignement ne doit pas être perçu comme une marchandise à détail. Chaque mois ne représente pas un chapitre, mais plutôt un programme complet. Dans le privé, les parents doivent comprendre qu’ils paient pour un programme entier, et dans le public, c’est l’État qui couvre les frais. Une année scolaire comprend neuf mois d’école et trois mois de vacances, et il est essentiel de payer pour l’année entière. Les parents doivent soutenir les enseignants. »