L’Union des forces démocratiques (UFD) de Mamadou Baadiko Bah n’a pas présenté de candidature pour l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et il ne donne aucune consigne de vote, puisque ne soutient aucun candidat.

Dans une déclaration rendue publique le 10 septembre, Mamadou Baadiko Bah a dit qu’il respecte la décision de chaque parti politique d’aller ou non à cette élection : « Nous respectons le droit de chaque parti politique de participer ou non à ces élections. Chacun prendra ses responsabilités. »

Sa consigne à ses militants, c’est que chacun vote pour son choix : « Nous n’avons pas de candidat et ne soutenons aucun candidat en lice. Nous demandons à nos militants, sympathisants et au peuple de Guinée dans son ensemble, de récupérer leur carte d’électeur, libre à eux d’aller voter ou non, comme la loi le leur en donne le droit. »

Le président de l’UFD soutient que le pays est dirigé par un système dictatorial et corrompu, mais ne demande pas de voter contre ce système. Ce qui parait un peu paradoxal.

« Nous devons prendre conscience du fait que tant que ce système dictatorial, ultra-corrompu, injuste, ethniciste, issu des institutions politiques mises en place à l’indépendance en 1958, ne sera pas profondément modifié, le peuple de Guinée continuera à croupir dans la misère, le sous-développement, la division ethnique, en assistant impuissant au pillage de ses ressources naturelles par des compagnies étrangères, en complicité avec des élites corrompues, insatiables. Nous devrons avoir des institutions garantissant le réel contrôle du peuple sur ses dirigeants, l’alternance démocratiques après des élections apaisées et dont les résultats seront acceptés par tous. C’est la seule voie permettant à la Guinée d’assurer le développement harmonieux, l’unité et la justice sociale », a-t-il indiqué.