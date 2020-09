Alors qu’il avait la ferme ambition de « battre » Alpha Condé à la présidentielle, le président du parti Union démocratique pour le renouveau et le progrès (UDRP) a vu sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle, sans motif valable selon le candidat.

Pour Dr Edouard Zoutomou Kpogomou, cette décision est une stratégie employée par Alpha Condé pour maintenir son électorat en Guinée forestière. « Le pouvoir veut avoir la main mise sur l’électoral de la région. Il a toujours misé sur la Guinée Forestière pour rempiler. Quand ça ne va pas, c’est en Guinee Forestiere que le pouvoir va chercher le complément de vote. Disons nous la vérité, le pouvoir n’a pas peur de l’UFDG en Guinée Forestière. Alors quand ils ont vu un fils du terroir qui peut-être une menace sérieuse à leur main mise sur l’électorat de cette zone, ils se sont dits qu’il fallait automatiquement l’éliminer », a fait savoir le candidat éliminé de cette grande compétition électorale.

« Ce qui est clair, c’est que notre candidature fait peur à Alpha Conde. Qu’on le veuille ou pas, c’est ça la vérité. Je ne me reproche de rien et on ne me reproche rien. Il n’existe rien dans ce document qui justifie cette invalidation. »

Edouard Zoutomou Kpogomou annonce au cours d’une conférence de presse qu’il a animée à cette occasion jeudi, que sa formation politique est en train de prendre des dispositions « parce que nous ne sommes pas des observateurs qui resteront les bras croisés et laisser le président de la République, c’est ce qu’il attend… ».

Sur la question d’une possible alliance, le président de l’Udrp n’exclut pas cette idée et ne cache pas sa proximité avec le président de l’Ufdg.

« Je ne cache pas que Cellou est un ami. Nous sommes de la même promotion universitaire. On ne peut pas nous punir parce que nous sommes proches de Cellou. Nous luttons tous pour que cette situation puisse finir. C’est l’objectif mais chacun y va avec sa propre stratégie. »

« Ce n’est pas exclu que nous ayons des alliances. S’il y a un 2ème tour, il faut qu’on s’entende sur quelque chose mais c’est la base qui va déterminer », rassure-t-il.

Adama Hawa Bah