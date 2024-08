Dans un message publié ce dimanche 11 août 2024, sur sa page Facebook, Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a exprimé son soutien à l’appel des Forces Vives de Guinée (FVG) en faveur d’une journée de “Ville Morte” prévue pour le lundi 12 août 2024. Cette mobilisation vise à exiger la libération des activistes Foniké Mengué et Billo Bah, ainsi qu’à dénoncer les violations des droits humains sous le régime du CNRD.

Cellou Dalein Diallo a exhorté les habitants du Grand Conakry à participer massivement à cette action en signe de solidarité avec les deux figures de la société civile, emprisonnées par les autorités. Il a également souligné l’importance de cette journée pour réclamer justice pour toutes les victimes de la répression du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) et pour insister sur le respect des dispositions de la Charte de la Transition, notamment en ce qui concerne les libertés publiques.

« J’exhorte vivement les populations du Grand Conakry à marquer leur soutien et leur solidarité à Foniké Menguè et à Billo Bah et à exiger leur libération en observant scrupuleusement la ville morte demandée à cet effet par les Forces Vives de Guinée pour la journée du lundi 12 août 2024. Observons cette ville morte pour exiger aussi la justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD et le retour diligent à l’ordre constitutionnel dans le strict respect de toutes les dispositions de la Charte de la Transition, notamment l’exercice sans entraves de toutes les libertés publiques, y compris la liberté de la presse et la non-participation des responsables de la Transition aux élections », a-t-il déclaré.

Cette journée de “Ville Morte”, organisée par les Forces Vives de Guinée, s’inscrit dans une série de manifestations contre le régime de transition et ses dérives autoritaires. Les citoyens de Conakry et des environs sont appelés à rester chez eux et à suspendre toutes leurs activités en signe de protestation.

L’issue de cette mobilisation pourrait avoir un impact significatif sur l’évolution du climat politique en Guinée, alors que les tensions continuent de monter entre le gouvernement de transition et les forces d’opposition.