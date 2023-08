Suite aux drames survenus après la forte pluie qui s’est abattue sur la capitale guinéenne, la nuit du jeudi 10 à vendredi 11 août 2023, le gouvernement a pris des mesures fortes. Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé vient de donner des instructions pour la démolition des constructions anarchiques afin d’éviter d’autres victimes d’inondations.

« Des instructions ont été données à l’AGEROUTE, la Direction Communale de l’Habitat, des Travaux Publics et aux autres services concernés pour qu’ils prennent rapidement des mesures afin de démolir les constructions anarchiques qui bloquent l’écoulement normal des eaux », a déclaré Mory Condé sur la page du MATD.

Suite à ces fortes pluies, le pont qui relie le quartier Lambanyi à Kobaya dans la commune de Ratoma, a été inondé ce vendredi. Au niveau de ce pont, la voiture de Mme Bangoura Kadiatou Sylla (Fifi), fonctionnaire à l’Agence Principale de la Banque Centrale a été emportée par les eaux et elle y a perdu la vie.

Du coté de Entag Nord, une vielle dame et un enfant d’un an ont également perdu la vie.

Sitôt informés, les ministres des Infrastructures et des Travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ainsi que les secrétaires généraux des ministères de la Sécurité et de la Jeunesse, se sont rendus chez les familles des victimes pour présenter les condoléances du gouvernement et inviter les citoyens qui ont réalisé des constructions sur les canaux d’évacuation à les libérer.