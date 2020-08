Publicité

Le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux à la Maison centrale de Coronthie échangé avec les détenus, ce mardi 11 août 2020 à l’effet de “démystifier l’univers carcéral”.

Sur la raison de sa visite, le ministre Mory Doumbouya explique: “Nous sommes là pour des échanges directs avec vous (les prisonniers, ndlr) et des échanges sur toutes questions.

Sans restriction aucune. Et le but visé par cette visite, est de démystifier l’univers carcéral. (…) Nous avons comme instruction de nous battre pour que le respect des droits humains soit une réalité. Pour que le respect des droits humains soit collé à l’action de la justice publique guinéenne. Et c’est à ce titre que nous venons à la Maison centrale”.

Etant lui-même “avocat passionné pour la chaîne pénale” avant d’être ministre, le Garde des Sceaux se dit “sensible aux questions liées à la vie carcérale”.

“Le gouvernement a des engagements au sein de la CEDEAO et au plan international en matière de respect des droits humains, en matière de détention. Loin donc de faire de ces conventions internationales des simples instruments ratifiées. Nous avons pour engagement ferme de lier le respect scrupuleux de ces normes nationales et internationales à l’action de la justice nationale”.

Il faut aussi noter que le ministre avec les prisonniers par catégorie. “Nous venons pour vous donner la parole. Vous écouter. Vous aurez tout à l’heure la parole pour nous dire les conditions de détention ainsi le respect des droits de la défense. Que chacun soit rassuré, le gouvernement guinéen n’a de soupçon particulier ou de réserve contre personne. Nous avons un système judiciaire indépendant. Les juges, dans un état de droit comme le nôtre, sont les seuls à déclarer un individu coupable. Au sortir de ces assises, nous voudrions recenser toutes les préoccupations et avec les services compétents du ministère de la Justice, trouver des moyens adéquats pour pouvoir les corriger dans le strict respect des engagements pris par la République de Guinée”.