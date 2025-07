Très critique envers la gestion des militaires au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, Faya Millimouno, président du Bloc Libéral, affirme être victime de menaces de mort à répétition.

L’opposant politique s’est confié à Guinee360, dénonçant une campagne d’intimidation visant à faire taire les voix discordantes dans le pays. «En fait, si certains d’entre vous ont constaté que mon numéro par lequel vous me connaissez, je ne l’utilise plus, c’est parce que presque tous les jours, je fais l’objet de menaces de mort. Alors, on m’a clairement averti que ce sont des chefs au plus haut niveau des services de défense et de sécurité qui seraient à l’origine », a-t-il révélé dans un message vocal.

Selon lui, ces agissements visent à faire fuir les opposants. « J’ai donné leur signalement à des personnes à qui je me confie. Et donc, si quelque chose devait m’arriver, ce sont ces soi-disant chefs des services de défense et de sécurité qui répondront. Dans tous les cas, l’objectif aujourd’hui, c’est de vouloir intimider tout le monde, pousser tout le monde à fuir le pays. C’est cela, la démocratie qu’ils ont promis », a déploré le leader politique.

Faya Millimouno, l’un des rares opposants à rester actif en Guinée malgré le contexte répressif, assure qu’il ne cédera pas à la peur. « Je crois qu’ils se trompent très lourdement. En fait, ils n’étaient pas nés quand nous avons commencé la politique. Certains, peut-être, d’entre eux, étaient encore à l’école primaire. Ce n’est pas aujourd’hui que nous nous battons pour ce pays-là. Donc, si quelqu’un est arrivé parce qu’il a une arme et pense qu’il peut nous intimider, eh bien, il se trompe très lourdement. Ce sont des gens qui feront face à la justice et qui répondront de leurs actes. »

Ces derniers mois, plusieurs figures du paysage sociopolitique guinéen ont signalé être la cible de menaces, voire d’enlèvements. Parmi eux, Abdoul Sacko du Forum des forces sociales, enlevé et violenté, ou plus récemment l’ancien bâtonnier Me Mohamed Traoré. D’autres, comme Foniké Mengué et Billo du FNDC, le journaliste Habib Marouane Camara, ou encore l’ancien secrétaire général du ministère des Mines, Saadou Nimaga, sont portés disparus depuis plusieurs mois.