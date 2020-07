A en croire la présidente des femmes de l’Ufdg et porte-parole du Fndc, la branche féminine du front se trouve dans les préparatifs en vue de faire « partir » Alpha Condé porteur de la nouvelle Constitution et son gouvernement.

D’aucuns pensent que la branche féminine du Fndc est restée indifférente face à l’engagement exprimé par les responsables du front pour disent-ils, « faire partir Alpha Condé « , le 20 juillet prochain.

Dame Maimouna Bah en brisant le silence, souligne que son équipe se trouve plutôt dans les préparatifs afin de lancer un mouvement qui irait plus loin.

« Nous tenons vraiment à nous faire entendre », réagit la porte-parole du Fndc.

Dame Maimouna rapelle que la marche de protestation auquel, elle et ses collègues opposantes mèneront auprès des hommes du Fndc, s’inscrit dans le but de dénoncer la « falsification » de la Constitution et des arrestations et l’incarcération « arbitraires » des membres du front.