Il s’agit d’un complexe sportif dit Académie de football KPC bâtit sur une superficie de 30 hectares dont 13 sont en réalisation et est composé de plusieurs blocs (le bloc administratif, le bloc académie, le bloc médico-sportif, un dortoir) et quatre terrains de football avec différentes dimensions conformément aux normes de la FIFA.

Ce grand patrimoine situé dans la sous-préfecture de Khorira, préfecture de Dubréka, est le fruit d’un investissement personnel du patron du groupe GUICOPRES et président de Hafia Football Club.

Ce vendredi 10 juillet 2020, les professionnels du football avec à la tête, le ministre du sport et le président de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) ont effectué une visite de terrain pour découvrir l’immense investissement de Kerfala Person Camara dans le domaine du sport.

Parmi les visiteurs surpris de voir une telle réalisation dans la sous-région Ouest-africaine, figure celui qui a conseillé KPC à investir aussi dans le sport: « Je suis pour l’évolution du football. Je suis heureux aujourd’hui, très heureux de retrouver une telle initiative dédiée au football, dédiée à la jeunesse pour la formation et la formation surtout de l’élite du football guinéen et africain. Mais, très sincèrement mon fils KPC n’a pas fait ça pour lui ou ses enfants. Vous savez, quand vous investissez dans le football avec de telles envergures, vous l’avez fait pour l’éternité », a exprimé Mamadou Antonio Souaré, président de la FEGUIFOOT.

Avec une telle réalisation, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique a démontré que la Guinée ne pourrait guère envier d’autres États dans le cadre de la formation de la jeunesse.

Sanoussy Bantama Sow a dévoilé l’engagement du gouvernement et du Chef de l’Etat à accompagner ceux qui s’investissent pour le développement du sport avant de faire des recommandations aux deux premiers qui servent de bels exemples: « la seule recommandation que je ferais aux deux premiers exemples, Antonio Souaré à Yokoguiyah et KPC à Khorira, c’est de penser aux autres sports. Parce qu’il faut faire la différence entre un président d’un club de football et le développement du sport. On ne peut pas réaliser ces infrastructures sur 13 hectares sans penser à faire une piscine. Donc il faut penser à une piscine olympique, ça peut aider les autres disciplines qui se battent dans ce sens, mais aussi de pratiquer. Il faut penser à un terrain de basket, de volleyball…»

Avec pour devise: ‘’Former des footballeurs, éduquer les hommes’’, cette académie se donnera pour mission de former les futures générations inspirées des exploits des anciens du Hafia FC, a souhaité Kerfala Person Camara.

Les travaux sont à ce jour à 85% de l’évolution selon les ingénieurs et ils pourraient être achevés au mois de décembre de l’année en cours.