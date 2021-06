Considérée comme l’une des maladies les plus répandues en Guinée, la drépanocytose touche environ 4% des enfants, et un adulte sur cinq souffre de la maladie. Ce jeudi 10 juin, nous avons rencontré un médecin qui a donné plus d’explications sur cette pathologie.

La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire caractérisée par une anomalie de l’hémoglobine, composant essentiellement des globules rouges, permettant le transport de l’oxygène dans le sang.Le plus souvent diagnostiquée à la naissance, elle se traduit par de l’anémie, une plus grande vulnérabilité aux infections et des crises douloureuses affectant divers organes.

«Les symptômes de la drépanocytose dépendent de la forme. Si c’est une drépanocytose homozygote, très peu d’enfants qui souffrent de cette pathologie atteignent l’âge de 20 ans et 30 ans », a indiqué, Dr Ben Youssou Keita.

Cette pathologie est incurable. Cependant, les personnes malades peuvent vivre avec, en suivant un traitement à vie. Leur prévention repose sur une surveillance médicale rapprochée, en particulier chez les enfants.

«La drépanocytose c’est comme le diabète ou l’hypertension. Vous pouvez essayer de maitriser. Mais, vous ne pouvez pas soigner définitivement la drépanocytose. Si quelqu’un est drépanocytaire, il restera drépanocytaire jusqu’à la fin de la vie. On peut faire des traitements pour éviter qu’il y ait des crises répétitives ou des douleurs. C’est pour cette raison, on fait des traitements non seulement pour favoriser la circulation du sang, mais on donne aussi des médicaments pour favoriser la rénovation des cellules. Il y a aussi des médicaments qu’on évite de donner quand quelqu’un est drépanocytaire. C’est tout médicament qui contient du fer», a-t-il précisé.

Depuis 2008, cette maladie est considérée comme une priorité par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont les statistiques indiquent qu’environ 50 millions de personnes sont touchées par cette pathologies dans le monde.