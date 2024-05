La sortie de Bah Oury accusant les forces vives d’être responsables du retard du processus du retour à l’ordre constitutionnel a irrité le parti Mouvement démocratique libéral dirigé par Aliou Bah.

Au cours de l’assemblée hebdomadaire, ce samedi 11 mai 2024, le secrétaire adjoint à la communication, Ibrahima Diallo, a exprimé la “grande désolation” du parti suite aux propos tenus par Bah Oury.

“C’est avec une grande désolation que nous avons suivi la sortie de Bah Oury. Nous déplorons vraiment ses déclarations en ce sens que, nous savons qu’une transition est d’abord politique. Il s’agit de gérer les affaires courantes, mais aussi d’organiser les élections. Maintenant, si le Premier ministre qui était avec les partis politiques et les Forces vives qui disait hier qu’une transition qui dure au-delà de deux est un problème revient aujourd’hui pour faire la promotion de l’agenda du glissement (…) Nous l’avons toujours dit, Bah Oury est recruté pour faire l’affaire de la junte et c’est dommage”, a réagi Ibrahima Diallo.

Alors que le glissement du chronogramme semble inéluctable, le Model s’engage à contraindre le CNRD à respecter son engagement de finir la transition au plus tard le 31 décembre 2024.

“Les manifestations politiques sont reconnues par la Constitution et la Charte de la transition, elles sont une voie légale et nous allons l’explorer. En coordination avec toutes les forces vives, nous allons organiser des manifestations le moment opportun. Aujourd’hui, la priorité c’est comment travailler avec les forces vives afin que les autorités respectent leur engagement. Nous n’accepterons pas le CNRD au-delà du 31 décembre et au-delà de cette date, le rapport de force sera engagé”, a affirmé le secrétaire adjoint à la communication du Model.