Le président du Conseil national de la transition (CNT) s’est prononcé sur l’avant projet de nouvelle Constitution attendue en Guinée. Selon lui, il reste les derniers réglages avant de lancer un avertissement à tous les acteurs.

“Le travail qui sera livré au peuple de Guinée, sera conforme à ses aspirations. J’en fait un serment mais ça ne plaira pas à tout le monde parce que même Dieu ne plaît pas à tout le monde. Le travail sera livré. Il y a des processus qui sont en cours parce que le CNT n’est pas le seul acteur. Il y a le gouvernement et les autres acteurs qui doivent donner leur avis sur l’avant-projet constitutionnel. Nous sommes à ce stade de réglage”, rassure Dr Dansa Kourouma.

Ensuite, il a souligné l’importance des réformes constitutionnelles en cours, affirmant qu’elles visent à mettre en place des institutions solides et indépendantes, capables de servir l’intérêt du peuple guinéen. “Les réformes les plus sérieuses font des jaloux. Nous ne pouvons pas faire de réformes profondes sans vexer, sans briser les intérêts qui sont établis et ont résisté au temps en empêchant notre pays d’aller de l’avant”, a-t-il expliqué.

Il a également insisté sur l’importance de mettre fin à la fraude électorale et à l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques. “Nous voulons terminer avec la prise en otage du peuple par une seule élite. Nous voulons donner l’opportunité aux jeunes, aux femmes et à toutes les couches de la population de participer à la vie de la nation”, a-t-il affirmé.

Enfin, Dr Dansa Kourouma a appelé tous les Guinéens à faire confiance à la transition et à contribuer à la construction d’un État plus équitable et démocratique. “Soyons solidaires et unis. Chacun n’a qu’à apporter son idée et ses avis pour qu’on puisse mettre en place les bases d’un État équitable”, a-t-il conclu.