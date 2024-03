Ce lundi 11 mars 2024, Me Michel SONOMOU, avocat auprès des cours et tribunaux de la Guinée et membre du comité de crise sur les zébus en Guinée, a lancé une alerte concernant une possible présence de terroristes parmi les éleveurs étrangers dans le pays. Il a donné cette information lors d’une conférence de presse en citant des témoignages provenant des habitants de la sous-préfecture de Lainé, dans la préfecture de Lola, au sud du pays.

Selon l’avocat, des comportements suspects ont été observés chez certains éleveurs étrangers, alimentant ainsi les craintes des villageois. “Certains citoyens ont remarqué des comportements suspects au niveau de ces bouviers qui amènent leurs pensées vers ce que certains pays ont connu. On ne dit pas formellement que ces personnes sont des terroristes, mais des comportements suspects.”

Me SONOMOU a souligné des incidents tels que des bouviers se tenant perchés sur des arbres pendant des heures en train de communiquer au téléphone ainsi que la mise en place de campements sécurisés avec un accès restreint aux habitants locaux à partir de 18 heures.

Il a ajouté que ces éleveurs étrangers, venant de pays tels que la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, semblaient transformer la transhumance en une forme de sédentarisation, suscitant ainsi des suspicions quant à leurs intentions réelles. Me Haba a mis en garde contre ce changement de comportement, soulignant les risques potentiels pour la sécurité nationale.

Les villageois, confrontés à ces comportements inhabituels, expriment leur inquiétude et leur peur face à une éventuelle infiltration terroriste dans leurs communautés.

Cette mise en garde de Me Michel SONOMOU intervient à quelques jours d’une attaque terroriste du côté du Mali près de la frontière guinéenne.

Au cours d’une rencontre avec le ministre de la justice et les magistrats, en novembre 2023, le président du tribunal de première instance de Kaloum avait indiqué : “On a signalé des terroristes dans les zones comme Kankan, Mandiana et un peu vers la forêt. En fait, c’est des zones de passage. Ils ne viennent pas pour rester. Ils viennent juste le soir pour des activités dans les zones minières. Mais chez nous, ils ne sont pas menaçants…”, avait déclaré Mamadouba Magassouba.