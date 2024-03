Dans un communiqué conjoint publié ce lundi, 11 mars 2024, le gouvernement guinéen annonce des mesures relatives à la circulation routière.

Les Ministères de la sécurité et de la protection civile, des transports, de l’administration du territoire et de l’agence guinéenne de la sécurité routière, informent de renforcement du dispositif des agents de régulation de trafic et l’interdiction de stationnement des véhicules à 50 mètres avant et après les carrefours, entre autres.

La décision vise à contraindre les usagers à respecter le code de la route et réduire ainsi les accidents de la circulation au niveau de la capitale pour la période de Ramadan musulman et le carême chrétien.

Voici les mesures prises pour fluidifier la circulation en cette période de ramadan et carême chrétien :

1- Interdiction des lignes de Taxis dans les ronds-points et carrefours ;

2- Enlèvement des poubelles et autres encombrants physiques sur les chaussées ;

3- Renforcement des dispositifs des agents de régulation de trafic au niveau des marchés se trouvant sur les axes principaux de circulation ;

4- Stationnement des véhicules à 50 mètres avant et après les carrefours ;

5- Respect strict du Code de la Route.