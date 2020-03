Lutte contre le 3e mandat: la marche du Fndc de ce jeudi reportée…

Finalement, la marche projetée par le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) demain jeudi 12 mars 2020 n’aura pas lieu. Et pour cause?

Selon nos informations, les leaders du Fndc ont été pris de court par une lettre de la cour de justice de la Cedeao les invitant à se rendre à Abuja au Nigeria où doit s’ouvrir demain, à la suite de leur plainte, le procès contre les chefs d’État de la Cedeao.

Faut il rappeler que par le biais de leur avocat, Cellou Dalein, Sidya touré, Dr Faya, Dr Ousmane Kaba, Abdourahamane Sano et Cie avaient déposé une requête introductive d’instance devant la Cour de justice de la Cedeao Le Fndc par le biais de son avocat, a déposé une requête introductive d’instance devant la Cour de justice de la Cedeao.

Dans leur plainte, les leaders du Fndc demandent à la Cour de justice de la CEDEAO de “constater, les violations, par la CEDEAO, des règles communautaires spécialement instituées pour garantir le respect des droits de l’homme, l’État de droit et la préservation de l’ordre constitutionnel’’.

Et aussi de déclarer conformément à l’article 12 de l’Acte additionnel A/SA.13/02/12 portant régime des sanctions que: “Les auteurs et complices de coup d’État, les autorités en exercice qui tentent de se maintenir au pouvoir et d’empêcher toute possibilité d’alternance en modifiant la Constitution ainsi que les acteurs et bénéficiaires de tous changements anticonstitutionnels, ne peuvent se présenter à la Magistrature Suprême de leurs États respectifs. La Communauté et ses États membres ne reconnaissent pas les Gouvernements issus des prises de pouvoir par de tels procédés”.