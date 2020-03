Entretien d’une milice: les leaders du Fndc annoncent une plainte contre Malick Sankhon

Au cours d’une conférence de presse ce mercredi 11 mars 2020, des leaders des partis politiques membres du Fndc ont annoncé une poursuite judiciaire contre le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Malick Sankhon qu’ils accusent d’avoir créé et d’entretenir une milice.

Dans la déclaration publiée à cet effet, le Fndc a rappelé que Malick Sankhon avait déclaré «publiquement et de façon répétitive la formation des chevaliers de la République, une milice privée».

«Quand on a créé les chevaliers de la République, on nous a dit qu’on a mis en place une milice privée. Pour ne pas ternir l’image du pouvoir, nous avons dissout les chevaliers… J’ai reconstitué 2500 à 3000 jeunes. Et quiconque s’amuse à nous provoquer, je vous le jure, on lui marchera dessus… On ira à 10.000… Je défends la démocratie», avait dit Malick Sankhon.

Pour le Fndc, ces propos de Malick Sankhon et « d’autres sbires du régime actuel» auraient dû faire l’objet dune procédure judiciaire initié par le procureur de la République.

N’ayant pas été fait, les leaders, notamment, Bah Oury, Thierno Saïdou Bayo, Étienne Soropogui, Jacques Gbonimy, Élie Kamano, Aboubacar Biro Soumah, Rafiou Sow et Cie ont annoncé une poursuite judiciaire contre M. Malick Sankhon «pour crimes contre le peuple de Guinée en violation des dispositions constitutionnelles et légales».

Adama Hawa Bah