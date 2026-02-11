Selon Seneweb, la Brigade régionale des Stupéfiants de Kédougou a procédé, le mardi 10 février 2026, à l’arrestation de deux ressortissants guinéens impliqués dans le trafic de substances psychotropes. Les interpellations ont eu lieu dans le village de Lafiya aux environs de 5 heures du matin.

D’après le site d’information, cette opération fait suite à un renseignement signalant l’existence d’un réseau de trafic dans la localité. Les enquêteurs ont d’abord arrêté E.D., 24 ans, mécanicien, marié et sans enfant, domicilié à Lafiya. Lors de sa perquisition, il a été trouvé en possession de 80 comprimés de Tramadol.

Peu après, un second suspect, activement recherché, a été appréhendé dans le même secteur. Il s’agit de H.S., 35 ans, mécanicien, marié à deux épouses et sans enfant, également domicilié à Lafiya.

Toujours selon Seneweb, H.S. est impliqué dans plusieurs affaires de trafic de drogue et a été identifié par d’anciens suspects comme le principal baron d’un vaste réseau opérant dans les localités de Lafiya, Diakhaba et Diouraba. Plusieurs individus arrêtés précédemment l’ont désigné comme leur fournisseur principal.

Lors de son arrestation, H.S. était en possession de 1 230 paquets de cigarettes frauduleux. Il a toutefois refusé de conduire les enquêteurs vers le lieu où étaient dissimulés les comprimés de Tramadol, entravant ainsi l’avancée de l’enquête.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour détention et trafic de substances psychotropes, vente illégale de médicaments et exercice non autorisé de la profession de pharmacien.