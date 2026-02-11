Installé ce mardi 10 février 2026 à la tête du ministère des Mines et de la Géologie, en présence de plusieurs membres du gouvernement dirigé par Amadou Oury Bah, Bouna Sylla a réaffirmé le rôle stratégique de son département dans la dynamique de développement national. Il a souligné que les importantes ressources minières dont dispose la Guinée doivent constituer un moteur de transformation économique et sociale durable.

« Les ressources minières constituent un levier pour le développement socio-économique de notre pays », a-t-il rappelé, insistant sur les conditions nécessaires à leur valorisation. « Vous conviendrez que ces richesses n’ont de valeur que si elles sont transformées en prospérité partagée, en emploi et ce, dans la protection de l’environnement ».

Alors que le président Mamadi Doumbouya entame un nouveau mandat à la suite de son élection du 28 décembre 2025, le ministre des Mines a réaffirmé son engagement envers le chef de l’État. « Sous l’autorité de M. le Président de la République et de son Premier ministre Amadou Oury Bah, je prends l’engagement solennel de servir l’État guinéen avec loyauté et exemplarité qui exigent la fonction », s’est-il engagé.

Au-delà de cette déclaration d’intention, Bouna Sylla a appelé les cadres de son département à faire preuve de rigueur et de dévouement dans l’accomplissement de leurs missions. « L’efficacité de la poursuite de notre mission sera jugée sur la base de l’impact substantiel du secteur minier sur la transformation positive de l’économie nationale en ligne avec la vision du président de la République. La qualité de notre contribution sera déterminée par notre engagement sans faille, notre professionnalisme, notre pragmatisme, notre exemplarité et notre dévouement patriotique dans nos actions quotidiennes », a conclu Bouna Sylla.

À travers cette feuille de route, le ministre place d’emblée son mandat sous le signe de la performance, dans un secteur clé dont les retombées concrètes sur l’économie et les populations seront scrutées avec attention.