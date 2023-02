Le RPG arc-en-ciel a tenue son traditionnelle assemblée générale hebdomadaire ce samedi 11 février 2023. Marc Julien Yombouno a exprimé sa satisfaction face au propos du président de la transition qui a annoncé de rendre le pouvoir aux civils au terme des deux 2 ans.

Pour l’ancien ministre du commerce le respect de cette durée de la transition pour le retour à l’ordre constitutionnel est souhaitable. Marc Yombouno estime qu’ au RPG arc-en-ciel il n’en demande pas plus .

« Nous prenons comme postulat que les 24 mois ont été acceptés par tous. Issus de l’accord entre la CEDEAO et le gouvernement, je crois que le respect de ça pour le retour à l’ordre constitutionnel est souhaitable. On ne demande pas plus », s’est il réjouit avant d’affirmer qu’ au sein du RPG, il travail nuit et jour afin de reconquérir le pouvoir

« En tant que parti politique, nous, nous travaillons nuit et jour, s’il y a élection, à reconquérir le pouvoir par les urnes. C’est le leitmotiv du RPG Arc-en-ciel qui est un grand parti. Et même demain, dans les urnes, nous reprendrons le pouvoir », a-t-il lancé.

A rappeler que c’est lors du conseil des ministres jeudi dernier, que le président de la transition a réitéré son engagement à rendre le pouvoir aux civils au terme des deux (2) ans de transition. Il a indiqué qu’après les 24 mois, il ne passera pas un jour de plus au pouvoir.