Empêchée d’avoir accès aux détenus politiques à la maison centrale de Conakry, l’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’homme (OGDH) compte saisir le ministre de la Justice.

C’est Amadou DS Bah, vice-président de cette Organisation, qui l’a annoncé ce jeudi 11 février, au cours d’une sortie médiatique: «Je pense que c’est une éventualité. C’est quelque chose qu’il ne faut pas exclure», a-t-il dit

Dans les prochains jours, les responsables se réuniront pour engager cette démarche, a ajouté le vice-président de l’OGDH.

«Nous allons très bientôt nous retrouver pour voir dans quelle condition on va interpeller Monsieur le ministre de la justice, pour régler cette situation qui, à mon avis n’est pas normale et légale et pour voir comment l’OGDH et toutes les autres organisations de défense des Droits de l’homme pourront accéder à la maison centrale sans aucune difficulté», a-t-il déploré

Le président de l’organisation de défense des droits de l’homme à la tête d’une délégation de sa structure, s’était rendu le lundi 8 février 2021 à la maison centrale, pour s’enquérir des conditions de détention des détenus politiques.

A la rentrée, il a été exigé au président de l’OGDH de présenter un permis de communiquer avec les détenus politiques pour pouvoir y accéder.