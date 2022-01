Dans un arrêté du 21 janvier 2021, la cour suprême ordonnait le MATD de délivrer un agrément au mouvement politique MODEL, une décision qui jusque-là n’était pas effective.

Chose faite désormais. Après une rude bataille entre le parti d’Aliou Bah et l’ancien régime, le parti MODEL vient par cet arrêté du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation de donner le plein droit au mouvement politique d’exister et de mener ses activités sur toute l’étendue du territoire national.

Copie de l’arrêté :