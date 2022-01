Le collectif des partis politiques s’est réuni au siège du PADES ce lundi 10 janvier 2022. Sidya Touré de l’UFR qui s’est retiré avant la fin de la réunion nous explique pourquoi. Par la même occasion, il a expliqué les raisons de son absences au pays ces derniers temps. Il a aussi répondu à plusieurs questions sur l’actualité nationale et sous régionale.

Sidya Touré a indiqué que son départ strictement personnel. Il souhaite participer en effet à une cérémonie funèbre d’un de ses collaborateurs. « C’est pour des raisons personnelles je me retire. J’ai perdu mon chauffeur de 30 ans de services. Il doit être enterré aujourdhui à Dubréka. La réunion continue normalement. »

Pour son absence au pays ces derniers moment, Sidya Touré explique que son déplacement était d’ordre familial: « Mon dernier voyage je suis parti pour des raisons de famille et je suis revenu. »

Sur la transition il indique avoir commencé à avoir sa position sur cette question depuis le dépôt de mémo adressés au CNRD. « Ce mémo, comme vous le savez, la coalition à laquelle j’appartiens, le FNDC politique avec l’ancien Premier ministre Kouyaté et Aliou Bah du MoDel. Nous avons déposé un mémo en concertation avec l’ANAD de Cellou Dalein Diallo. »

Dans ce mémo l’ANAD et le FNDC politique avaient précisé que leur souhait était que la transition soit de 15 mois. « Nous sommes toujours sur cette position », martèle Sidya Touré.

Pour Sidya, l’objectif de la réunion ce lundi « c’est de déposer un document plus consensuel possible au CNRD pour évoquer ces questions essentielles sur la Constitution, le fichier électorale, le Code électoral et la durée de la transition. »

Sur la question du CNT, Sidya Touré dit qu’il n’est pas inquiet. Cependant il faut faire vite: « J’estime que c’est quelque chose qu’on peut régler rapidement et je pense qu’il est temps de le régler pour qu’on puisse avancer rapidement. »

Enfin, Sidya s’est prononcé sur les sanctions de la CEDEAO contre la junte malienne: « Écoutez! Parlons de la Guinée. Les sanctions concernent le Mali. Mais je pense que cela nous permet de réfléchir sur la manière dont nous allons conduire notre propre transition, vu que nous sommes également membre de la CEDEAO. »

2SOW