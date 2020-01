Lutte contre la pauvreté : Le comité de pilotage des Plateformes multifonctionnelles se réunit à Conakry

La deuxième session du comité de pilotage du projet d’appui aux Plateformes multifonctionnelles (PTFM) et autonomisation des femmes préfectures de Coyah et de Forécariah s’est tenue à Conakry ce 10 janvier 2020. Objectif, échanger sur les résultats, les contraintes, les leçons apprises au cours de l’année 2019, mais aussi des perspectives de 2020 en lien avec les résultats du projet.

Outre les partenaires techniques et financiers du projet, cette rencontre a connu la présence de la ministre de l’Action sociale, celui des Travaux publics, mais aussi des élus locaux des préfectures de Coyah et de Forécariah.

Ce projet est une sous composante du projet de Reconstruction de la route Coyah-Forecariah et entre dans le cadre de la prise en compte des questions sociales et de l’égalité des genres des projets des infrastructures routières financés par la Banque africaine de Développement (BAD), exécuté par le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD). Il vise à contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’autonomisation des femmes dans 12 communes des préfectures de Coyah et Forécariah à travers l’accès aux services énergétiques en milieu rural fournis par des plateformes multifonctionnelles et la capacitation des femmes à développer des activités génératrices de revenus.

De façon spécifique, le projet vise à faciliter l’accès aux services énergétiques dans les zones rurales et alléger la charge de travail domestique des femmes ; promouvoir la diversification des activités économiques et génératrices de revenus en faveur des femmes dans la production, la transformation et de commercialisation dans les chaines de valeurs des filières agricoles porteuses, améliorant leur pouvoir économique ainsi que leur statut social ; renforcer les capacités managériales et entrepreneuriales des femmes des deux zones pour une meilleure participation à l’économie locale à travers l’exploitation des plateformes multifonctionnelles et les activités génératrices de revenus ; et renforcer les capacités d’adaptation et de résilience des populations des préfectures de Coyah et Forécariah.

Ce projet d’appui s’accentuer tout d’abord sur l’installation de 8 plateformes multifonctionnelles hybrides, avant de viser le renforcement des capacités entrepreneuriales et managériales des groupements et associations de femmes pour la gestion des plateformes et développer des activités génératrices de revenus (AGR), la sensibilisation et l’accompagnement des bénéficiaires en sauvegarde et gestion durable de l’environnement ainsi que la prévention des maladies endémiques VIH/SIDA, maladie à Virus Ebola.