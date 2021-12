Ecobank Guinée a tenu le Forum Clientèle dédié aux PME PMI et TPE, ce jeudi 9 décembre 2021, à Conakry. Cette rencontre qui se veut interactive est une opportunité unique pour la banque de communiquer sur ses produits et ses performances tout en partageant sa vision et ses orientations stratégiques.

La rencontre a mobilisé nombreux clients et partenaires de l’entreprise à l’hôtel Noom. Là, Ecobank Guinée a axé sa communication sur son programme intitulé : « Ellever », dédié à l’accompagnement des femmes à travers des solutions financières et des services permettant de valoriser et de faire prospérer leurs activités entrepreneuriales.

Chez Ecobank, l’ambition est de privilégier ses clients. «A cet effet, nous souhaitons donner à nos clients des produits particuliers qui ne sont pas vendus dans les autres banques, à savoir, les produits digitaux. Il faut noter que le programme Ellever est dédié aux femmes, et Ecobank est également pionnière en Guinée par rapport à la mise en place de ce programme. Donc il y aura des formations axées sur les finances à travers ce programme et il y aura aussi un accompagnement. Nous sommes la première Banque en Guinée à délivrer ces types de services à travers nos produits digitaux. Nous avons mis en place des critères pour accéder à ces produits et programmes d’Ecobank. D’abord il faut des années d’expérience et le secteur d’activités dans lesquels les clients ou les prospects évoluent. Donc tout dépendra du profil du client et de son besoin qu’on aura définis ensemble», a expliqué Maïmouna Yansané, directrice adjointe du département de la Banque commerciale et responsable des grandes entreprises locales à Ecobank.

Ce forum est dédié aux clients d’Ecobank en général mais en particulier, les clients de son volet commercial appelé “Commercial Bank”.

«Aujourd’hui on a réuni nos clients pour avoir un retour, une sorte de feedback des services et tout ce qui est services qu’on leur offre. C’est une journée très importante pour nous et surtout pour améliorer ce qu’on est en train de faire en tant que première banque de la place. Les invités sont les clients de notre portefeuille de Commercial Bank et tout ce qui est PME. C’est tout un mélange de ces segments qui sont présents ici pour avoir cet échange avec la banque», a souligné le Directeur général adjoint d’Ecobank Guinée.

L’entreprise attend de ses clients, un feedback : «Ceci va nous aider à faire une rétrospective et voir quels sont les points faibles et surtout les améliorer, prendre en considération leurs préoccupations afin de faire mieux dans les services que nous offrons. La particularité, ça a pris aujourd’hui un autre volet. Avant, on avait des produits conventionnels mais aujourd’hui nous avons davantage de produits, de financements et d’autres additionnels», a martelé Keeba M.I. Gaye.

Mamadou Lamine Barry, un fidèle client d’ECOBANK apprécie une nouvelle fois, les prestations de cette banque panafricaine: «ce sont des évènements que j’apprécie parce que j’ai beaucoup appris. Je suis très content. Je remercie ECOBANK de nous avoir invité et surtout nous donner les produits pour pouvoir utiliser. Le message qui je lance à toute la population guinéenne, c’est de venir ouvrir les comptes à ECOBANK. Parce que ECOBANK est là pour tout le monde, notamment les jeunes, les femmes qui veulent faire des affaires.»

Des vidéos ont été projetées sur les activités d’Ecobank Guinée, suivies des questions des participants. Par endroits, ils ont été satisfaits par le personnel de l’entreprise.

Quant à d’autres préoccupations soulevées et qui concernent l’État, le représentant du ministre de l’Economie et des Finances a répondu qu’elles seront prises en compte.