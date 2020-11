Depuis un certain moment et cela n’est point un secret pour personne, beaucoup de cadres procèdent par des méthodes malsaines et indignes pour occuper les postes qu’ils ont longtemps convoités dans les départements ministériels.

Qu’ils n’aient pas les aptitudes intellectuelles, qu’ils manquent de vision, ou qu’ils soient peu qualifiés pour ces postes, c’est le cadet de leurs soucis. Puisque, la seule obsession, c’est de devenir « MINISTRE ».

MINISTRE, cette noble fonction et évocatrice de la vision d’un pays, est considérée pour certains, comme une fin en soi et à la portée de tout le monde. Hélas pour compter parmi les privilégiés de la République, chacun y aspire à tout prix.

Etant donné la rigueur et la lourdeur d’une administration, je me pose des questions parfois sur la volonté de certains à vouloir se positionner pour des responsabilités dont ils savent à juste raison ne sont pas à leur niveau. Au bout d’une réflexion, j’en déduis que le problème est plus profond et il faut bien l’évoquer.

La décision de nommer un Ministre relève de la seule responsabilité du Chef de l’Etat. Lui seul, en consultation avec son Premier Ministre, suivant l’orientation du gouvernement. Il faut donc se calmer et calmer le jeu pour écouter celui que le peuple a élu. Celui qui a des comptes à rendre au peuple, de trouver des personnes capables de mener sa politique comme il l’entend. Le plus dur était de booster la candidature du Pr Alpha CONDE pour qu’il soit réélu. Laissons-lui le temps et au vu de son programme de campagne 2020-2026, faire des consultations et nous soumettre une liste des prochains membres du Gouvernement.

Il ne sert à rien d’accabler l’autre pour les besoins de son triomphe, puisque la destinée est implacable, telle la loi divine

Bientôt un nouveau gouvernement, attendons-nous aux attaques et contre-attaques

Je dis bientôt pour être modeste, sinon les émissaires sont déjà déployés et font des combines pour charger les membres de l’actuel gouvernement qu’ils n’aimeraient pas voir reconduits. Ils commencent à louer les efforts des médias, user de leur petite fortune, sortir des vidéos et photos montées de toutes pièces, préparer des dossiers sur certains pour les remettre à un réseau de « communicants » et de journalistes qu’ils entretiennent.

Avec le but de compromettre, entacher la morale et les efforts de leurs cibles au moyen des contenus totalement fallacieux et mensongers. Je vous invite à mesurer la température sur le réseau social Facebook, vous comprendrez de quoi je parle. Chaque « communicant » se positionne. Ils font les attaques par des citations et proverbes, affichent les photos de leurs « grands ou grandes ». Tout simplement pour dire, c’est l’Homme de la situation.

Est-ce la solution, je dis non. On en a pas besoin, car le seul maitre des décrets en Guinée, reste le Pr Alpha CONDE. Il voit tout le monde, sait le travail qu’il a confié à chacun et le juge à l’aune de ses résultats.

Qu’Allah bénisse les Guinéens et la Guinée. Amine

Par : Citoyen Guinéen