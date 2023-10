Mamoudou Sow est l’une des victimes des atrocités du 28 septembre 2009 ayant comparu ce mardi 10 octobre 2023 par-devant le Tribunal criminel de Dixinn. Comme ses prédécesseurs, il a aussi expliqué ce qu’il a vécu, ce jour-là, au stade de Conakry.

À la barre, le natif de Dalaba a laissé entendre que lui et plusieurs autres manifestants ont été passés à tabac par des agents des forces de l’ordre. «Je suis parti au stade aux environs de 10h. À mon arrivée, j’ai vu des gens qui priaient, d’autres qui s’amusaient, chacun était occupé de son côté. Je me suis joint aux personnes qui priaient. Entretemps, j’ai entendu dire que Jean Marie Doré est arrivé. Simultanément, nous avons entendu des tirs, nous avons couru vers la porte, mais l’accès était bloqué. J’ai fait des mouvements de va-et-vient pour chercher une issue. Hélas! Personne n’avait la possibilité de sortir par la porte. Certains essayaient d’escalader les murs, d’autres grimpaient sur les arbres juste pour trouver une sortie. J’ai grimpé un mur avec l’aide des gens, je me suis retrouvé de l’autre côté. Deux gendarmes m’ont pris, ils m’ont dépouillé de tout ce que j’avais. Ensuite, ils ont commencé à me battre avec leurs armes au niveau de la mâchoire. Je suis tombé. Une moto brûlait juste à côté. L’un des gendarmes dit : on va le brûler ici. Ils m’ont pris pour me faire brûler vif. Soudain, beaucoup de femmes sont apparues. Finalement, ils m’ont abandonné pour suivre ces dernières. C’est ainsi que j’ai réussi à m’enfuir».

Dans sa fuite, Mamoudou Sow est tombé sur la croix rouge qui l’a transporté à l’hôpital Donka. “J’y ai reçu des soins après j’ai appelé ma famille pour venir me chercher. Près de quatre mois, j’étais à l’hôpital à cause des fractures que j’ai subies», a-t-il témoigné.