A travers un communiqué publié ce lundi 10 octobre 2022, la direction générale du groupe Fréquence média a annoncé la suspension du numéro de l’émission Mirador de ce jour, dans laquelle Cellou Dalein Diallo était invité. Selon ce média, le président du conseil d’administration de FIM FM, Antonio Souaré aurait subi des »pressions politiques ».

Peu après la publication du communiqué de la direction général de FIM, le président du conseil d’administration a démenti cette information. Il dit avoir été «surpris» d’apprendre cette nouvelle. Cependant, une note du gouvernement a aussi suivi dans laquelle il a parlé «du manque de professionnalisme» dans les démarches des responsables de ce groupe de médias.

Pour sa part, la Haute Autorité de la Communication (HAC) dit également avoir appris la non diffusion du numéro de l’émission « MIRADOR» de ce lundi 10 octobre 2022, en raison des arguments susmentionnés. Elle dit avoir pris note de la réaction du Président du Conseil d’Administration du Groupe Fréquence Média, Antonio Souaré, qui a exprimé son désaccord avec le communiqué de la Direction Générale de FIM FM et « rassure ne faire l’objet d’aucune pression venant de qui que ce soit. » Par ailleurs la HAC dit prendre « à témoin le Président du Conseil d’Administration du Groupe Fréquence Média et la Direction Générale de FIM FM pour annoncer qu’elle n’a exercé aucune pression sur les responsables de ce média. La HAC, qui reste attachée à la liberté d’expression et de presse, encourage les journalistes à travailler en toute indépendance et en toute responsabilité », peut-on lire dans le communiqué de la HAC.

Mamadou Kouyaté