Face aux accusations de laxisme dans la gestion des enquêtes sur les tueries des manifestants, le parquet général de Conakry prend les devants. Par une récente directive, le procureur général Fallou Doumbouya a instruit les parquets d’instance de communiquer publiquement sur l’état d’avancement des enquêtes relatives aux morts par balles et aux violences armées survenues lors des manifestations.

Selon le procureur, son ressort territorial, notamment la capitale Conakry, a été le théâtre de plusieurs actes de violence ayant entraîné la mort de manifestants, victimes de tirs à balles réelles, et d’attaques armées organisées par des individus encore non identifiés. Ces événements, observés depuis un certain temps, font l’objet d’enquêtes menées par les services de police judiciaire, sous l’autorité des procureurs compétents. Les enquêtes visent à identifier les auteurs de ces crimes, à rassembler les preuves nécessaires et à les traduire en justice.

“Ainsi, dans son souci de veiller à la cohérente application de la politique pénale du Gouvernement et dans la volonté de pérenniser les valeurs prônées par les plus hautes autorités de l’Etat, monsieur le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des droits de l’homme, a, à travers le parquet général près la cour d’appel de Conakry, instruit à tous les parquets d’instance à l’effet d’éclairer l’opinion publique, nationale et internationale, sur l’état de l’évolution des enquêtes autour de ces crimes enregistrés avec amertume et désolation dans le ressort de son parquet ainsi que des mesures judiciaires entreprises dans ce sens”, a annoncé le procureur.

Il a ajouté que “la fonction première du parquet est d’assurer l’application stricte de la loi, sans discrimination. Il a également précisé que les enquêtes sur chaque décès survenu par balle ou suite à une attaque armée continuent, et que les autorités compétentes travaillent à identifier les responsables”, a-t-il rassuré.

Par ailleurs, le parquet général appelle à la collaboration des citoyens, des autorités et des fonctionnaires, en leur demandant de signaler tout crime ou délit en rapport avec ces événements tragiques. Toute information utile à la progression des enquêtes doit être transmise sans délai aux procureurs compétents.

Cette prise de position marque une volonté claire de la justice guinéenne de répondre aux inquiétudes de l’opinion publique nationale et internationale, et de montrer que des actions concrètes sont en cours pour punir les responsables des tueries survenues lors des récentes manifestations.