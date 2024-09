Le président du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a dévoilé les raisons qui l’ont amené à soutenir le CNRD suite au coup du 5 septembre 2021 et celles qui l’ont poussé à s’éloigner du général Mamadi Doumbouya.

Dans une interview accordée à la GTV1, Cellou Dalein Diallo, dit être rassuré par le contenu du discours tenu par le chef de la junte, qui s’était engagé à mettre la Guinée sur les rails. Trois ans après, l’ancien Premier ministre ne cache pas sa déception face à l’attitude des autorités de la transition.

“Lorsque le coup d’État a eu lieu, j’ai été le premier avocat de ce coup d’État. J’ai fait le tour du monde pour demander à tous nos partenaires d’accompagner ces jeunes”, a déclaré Dalein rappelant ainsi l’engagement du général Mamadi Doumbouya de mettre fin à “l’instrumentalisation de la justice”, au “piétinement des droits et libertés des citoyens” et à la “manipulation des institutions”.

L’organisation des élections libres et transparentes pour rendre le pouvoir aux civils, la protection des droits et des libertés publiques, et la non candidature des membres du CNRD et les responsables des organes de la transition sont aussi des raisons qui ont amené l’opposant à soutenir les putschistes.

Cellou Dalein Diallo dénonce la violation de toutes ces promesses. “Je ne dénonce pas la junte en tant que telle, mais la violation du serment donné et des engagements pris devant notre peuple et devant la communauté internationale”, insiste Cellou.

D’ailleurs selon le leader de l’UFDG, la junte au pouvoir n’a respecté aucun de ses engagements pris après le 5 septembre 2021. Pour Cellou Dalein Diallo, 55 Guinéens sont tombés sous les balles des services de sécurité pendant les manifestations politiques depuis l’arrivée des militaires au pouvoir, sans que justice ne soit rendue.