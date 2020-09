Dans cet entretien qu’il a accordé à notre rédaction, ce mercredi 09 septembre 2020, l’ancien président de la délégation spéciale de Kindia et membre du bureau exécutif de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a jeté son regard sur la gestion du pouvoir par le régime d’Alpha Condé.

Avdoulaye Bah s’est également prononcé sur la participation de l’UFDG à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Guinée360: Quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique actuelle de la Guinée?

La situation sociopolitique de notre pays est très mauvaise et mosade même. Parce que les 10 ans de la gouvernance du Rpg ont démolie les valeurs démocratiques, nous avons plusieurs centaines de morts et de blessés, des milliers de prisonniers, de la corruption, du vol, du détournement et tout le système démocratique est chamboulé. Donc si on est arrivé à un point où la constitution a été promulguée sur le coup d’un décret, une Assemblée Nationale qui est nommée, je vous assure que la Guinée va très mal, la Guinée est en danger et c’est très grave. Par conséquent, on ne peut pas rester les bras croisés face à des gens qui n’ont aucun scrupule face à nos valeurs morales et démocratiques. Donc ma lecture porte sur cela.

L’UFDG a décidé de s’engager à la présidentielle du 18 octobre prochain. Dites-nous qu’est-ce qui a prévalu à cette décision ?

La décision est partie de ce constat que je viens de faire. L’Ufdg a décidé de ne pas rester les bras croisés face à un soit-disant parti politique qui tue, qui vole, qui sabote les institutions républicaines, qui emprisonne, qui organise des faux procès contre des gens. Donc l’Ufdg a la responsabilité historique de se dresser face au mouvement appelé RPG, pour ne pas que la Guinée sombre, pour ne pas que la Guinée continue à être malheureuse.

Face à un fichier électoral que vous jugez être taillé sur mesure, des institutions inféodées, quelle garantie l’Ufdg a en s’engageant à cette élection ?

Pour le moment, nous avons mis paranthése sur toutes nos revendications. Nous sommes maintenant dans la course pour la présidentielle. Il faut que cela soit clair. On ne peut pas continuer à courir en se grattant la cheville. L’Ufdg a décidé en âme et conscience sur la base d’une consultation populaire du parti, d’aller à l’élection présidentielle pour ne pas qu’ils continuent à saboter nos valeurs, à tripatouiller nos institutions, le fichier ça nous importe peu. Nous allons sauver la Guinée et la démocratie le 18 octobre 2020.

De l’autre côté, le FNDC et certains partis politiques pensent que l’Ufdg a trahi son propre combat. Qu’est-ce que vous répondez ?

Le FNDC doit comprendre une chose, nous sommes membres actifs du Fndc, l’Ufdg a beaucoup fait avec les autres partis politiques pour sauver la Guinée, pour sauver la démocratie en l’occurrence ici, l’alternance démocratique. Ça veut dire quoi ? C’est le changement à la tête de l’État d’hommes ou de femmes. C’est ça l’alternance démocratique. Nous voulons avoir un autre homme ou une femme à la place de celui qui abume la Guinée. Donc le combat continue, mais aussi ça doit continuer sur tous les fronts. Il n’y a pas qu’une seule recette face à un système oligarchique dont les mains sont tachés de sang mais également qui est coupable des crimes économiques environnementaux et politiques. Donc le FNDC doit être avec tout le monde à l’image du mouvement y en a marre au Sénégal qui a revue sa stratégie après avoir réussi à empêcher Abdoulaye Wade dans la constitution, ils se sont mobilisés pour le tacler dans les urnes. Et j’ai expliqué quelque fois que le FNDC doit faire un tour mental de 380 degré pour comprendre que celui que nous pourchassons pour ne pas qu’il reste au pouvoir, est en train de courir devant nous. Par conséquent, il faut qu’on empreinte un autre chemin pour l’empêcher d’arriver là où ne voudrait pas qu’il arrive.

Mais pour les responsables du FNDC, tout parti politique membre qui décide de prendre part à la présidentielle s’auto exclu du Mouvement. Est-ce que l’Ufdg se considère toujours membre du FNDC ?

Nous sommes membre fondateur, nous avons été membre actif et nous le sommes jusqu’à date. Parce que la valeur de la création du FNDC consiste à défendre la constitution guinéenne pour éviter qu’une fausse et illégale constitution ne soit légitimée par un faux vote. Mais on a réussi à empêcher qu’il y ait un vote. Cependant, on a pas réussi à empêcher Alpha Condé avec son bic et son papier, de décréter la promulgation. Donc le Fndc doit avoir raison gardée, on ne menace pas des partenaires volontaires il faut que ça soit aussi compris. Tous ceux qui sont venus dans le Fndc , sont venus librement parce qu’ils étaient animés de la volonté de se lever pour défendre ce qui nous ait commun à savoir la défense de nos valeurs démocratiques et morales.

La Mouvance présidentielle de son côté voit derrière la participation de l’UFDG à ce scrutin une volonté de protester les résultats avant même la fin du vote. Votre réaction ?

La menace première et unique en Guinée s’appelle le RPG. Depuis 10 ans le Rpg est en train de mettre les Guinéens dans la misère, dans la pauvreté, dans les crimes économiques, les crimes humains et à l’inféodation de nos institutions républicaines. Donc cette sortie ne m’étonne pas parce que mon épouse me disait que le Rpg a craché dans la soupe pour qu’il soit le seul à la boire. Mais on la boira ensemble ou bien on l’a jettera ensemble dans le marigot.