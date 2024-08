Le volet recettes de la Loi de finances rectificative (LFR) 2024 a été adopté par le Conseil national de la transition (CNT), avec des prévisions de recettes de 30 742 milliards GNF et des prévisions de dépenses de 38 650 milliards GNF, soit un déficit de 3,3 % du Produit intérieur brut (PIB).

Les grandes lignes de la LFR 2024 sont présentées comme suit : les prévisions de recettes s’élèvent à 30 742 milliards de francs, soit une progression de 2,7 % par rapport à la loi de finances initiale (LFI) 2024. La pression fiscale se situe à 11,79 % du PIB contre 13,25 % dans le budget initial. Tandis que les prévisions de dépenses atteignent 38 650 milliards de francs, soit un accroissement de 2,6 % par rapport à la LFI 2024. Il en résulte un solde déficitaire de 7 908 milliards GNF, soit un déficit de 3,3 % du PIB, contre un déficit initialement prévu de 3,8 %.

Pour combler ce déficit et maintenir l’équilibre financier, le ministre du Budget, Facinet Sylla, compte sur des opérations de financement clairement identifiées, représentant 20 687 milliards GNF de ressources et 12 779 milliards de francs de charges.

Avec un taux de croissance du PIB en 2024 prévu à 4,2 % dans la LFR 2024 contre 5,4 % dans la LFI (soit une baisse de 1,2 %), le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, explique que cette révision des perspectives de croissance économique s’explique notamment par l’explosion du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum, ayant provoqué un manque à gagner de plus de 400 millions USD dans les finances publiques, ainsi que par les répercussions de la Covid-19 et les effets de la guerre en Ukraine.

Le CNT a exhorté le gouvernement à maximiser les recettes intérieures afin de répondre aux objectifs de développement de la Guinée, qui fait face à une pression fiscale de seulement 12 %, contre une moyenne régionale de 20 %. À ce sujet, le ministre du Budget, Facinet Sylla, a souligné la détermination du gouvernement à améliorer la capacité des services en charge de la mobilisation des ressources, mais aussi à accélérer les procédures de digitalisation des régies financières de l’État.