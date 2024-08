Le Conseil National de la Transition (CNT) a récemment tenu une plénière pour l’adoption du volet recette de la loi de finances rectificative (LFR) 2024. Au cœur des discussions se trouve l’urgence de maximiser les recettes intérieures afin de répondre aux objectifs de développement de la Guinée, qui lutte avec une pression fiscale de seulement 12% contre une moyenne régionale de 20%.

Lors de l’examen en commission, le CNT a mis en lumière les disparités fiscales entre l’or artisanal et industriel. Actuellement, l’or artisanal est taxé à 50 dollars par kilogramme, comparé à 4038 dollars pour l’or industriel, une dévaluation de 8000%. Avec 70% des exportations guinéennes d’or provenant du secteur artisanal, cette différence de taxation constitue une perte significative pour le Trésor public.

Le CNT recommande d’augmenter la taxe sur l’or artisanal à au moins 1% de sa valeur, soit 806 USD/kg, pour mieux aligner la Guinée avec ses voisins comme le Mali, où le taux est de 3%.

Gestion des recettes locatives du Patrimoine bâti

Le CNT a également exprimé des préoccupations concernant la gestion des recettes locatives du patrimoine bâti public, qui, malgré une hausse des loyers, ne sont toujours pas versées dans le compte unique du Trésor. Le statut ambigu de l’entité chargée de cette gestion soulève des questions, et le CNT invite le gouvernement à corriger cette situation pour assurer une meilleure transparence et utilisation des ressources de l’État.

Proposition d’un service de passeport express

Pour contrer la corruption et la spéculation autour de la délivrance des passeports, le CNT propose la création d’un service de passeport express, avec un délai de production de 48 heures à un prix plus élevé. Cette initiative vise à désengorger les centres de délivrance, améliorer les recettes et offrir un meilleur service aux citoyens.

Faible mobilisation des dividendes par le PAC

Le Port Autonome de Conakry, bien que vital pour l’économie guinéenne, peine à verser des dividendes significatifs au budget national. Depuis sa constitution en 1988, seule l’actuelle direction a réussi à verser des dividendes, pour un montant modeste de 1 milliard de GNF en 2022. Le CNT encourage une augmentation substantielle de ces dividendes et suggère une mission parlementaire d’information pour examiner la situation.