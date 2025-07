Le Centre d’apprentissage de Formation Professionnelle Post-Primaire et Secondaire (CAFPPS) de Kipé a récemment organisé une journée portes ouvertes. Une initiative visant à faire découvrir ses installations, ses filières de formation et ses résultats en matière d’insertion professionnelle des jeunes. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à l’Insertion et à l’Emploi Décent par la Formation Professionnelle (PAIED-FP) cofinancé par l’Union européenne, l’Agence Française de Développement ainsi que la Coopération allemande au développement, et mise en œuvre par Enabel, l’AFD et la GIZ en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi.

Prenant la parole à l’ouverture, la directrice du centre, Halimatou Diaby, a salué la forte mobilisation autour de cette journée qu’elle considère comme un levier important pour la visibilité et la transparence des activités du centre. « Cette journée est pour nous une occasion privilégiée de vous présenter nos filières de formation, nos réalisations, mais aussi nos ambitions pour l’avenir », a-t-elle déclaré.

Mme Diaby a mis en exergue le rôle du centre dans la qualification de nombreux jeunes, notamment des filles et des femmes, dans des métiers porteurs tels que la couture, la coiffure ou encore la restauration. Elle a également tenu à remercier particulièrement l’Union européenne et Enabel, partenaires stratégiques du centre, pour leur accompagnement dans le renforcement des capacités pédagogiques, l’amélioration des infrastructures et la dotation en équipements adaptés aux besoins du marché de l’emploi. « Le CAP de Kipé est plus qu’un lieu d’apprentissage : c’est un espace où se construisent des compétences, des savoir-être et des rêves », a-t-elle affirmé, invitant les visiteurs à explorer les ateliers et à échanger avec les formateurs et les apprenants.

À ses côtés, Thomas Brigatti, chef du projet PAIED-FP, composante Enabel a salué l’organisation de cette journée, qu’il a qualifiée de « preuve de dynamisme et d’ouverture du CAFPPS de Kipé ».

Selon lui, l’événement poursuit cinq objectifs principaux :

Promouvoir la formation professionnelle comme une voie d’excellence vers l’emploi ;

Renforcer les liens entre le centre, la communauté et les partenaires ;

Valoriser les réalisations des apprenants et du personnel ;

Encourager l’inscription de nouveaux élèves ;

Favoriser l’insertion professionnelle, notamment en créant des passerelles avec le secteur privé.

Tout en mettant en avant les progrès accomplis avec le centre depuis le commencement du PAIED-FP, que cela soit au niveau de la gouvernance, du renforcement des capacités du personnel sur certains thématiques comme le genre ou l’entrepreneuriat, des infrastructures ou des équipements, Thomas Brigatti a souligné que l’objectif final n’est pas encore atteint. « Ce centre, déjà reconnu par la Fondation européenne pour la formation comme étant en route vers l’excellence, a encore du chemin à parcourir. Mais nous restons engagés à ses côtés pour atteindre les plus hauts standards », a-t-il assuré.

Représentant Mme Aminata Kaba, Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, M. Ibrahima Chérif a exprimé la satisfaction des autorités quant aux efforts consentis par le centre ; « En écoutant l’intervention du représentant du programme PAIED-FP, nous sommes rassurés que ce centre est sur la bonne voie, malgré les défis à relever ».

La journée s’est poursuivie par des visites d’ateliers, des démonstrations de savoir-faire et des échanges entre partenaires, formateurs et apprenants. Autant de moments qui ont permis de mesurer les avancées d’un centre qui entend jouer un rôle majeur dans la qualification et l’autonomisation de la jeunesse guinéenne.

Il est à noter qu’une journée portes ouvertes s’était déjà tenue à l’Ecole Nationale de l’Agriculture et d’Elevage de Tolo (préfecture de Mamou) – un autre centre appuyé par le PAEID-FP, le 04 juillet 2025 avec des objectifs similaires.