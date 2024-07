Dans la nuit du mardi 9 juillet 2024, un événement alarmant a secoué Conakry : l’enlèvement de deux figures de proue du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Oumar Sylla, alias Fonikè Menguè, Coordinateur national du FNDC, et Mamadou Billo Bah, responsable des antennes et de la mobilisation, ont été kidnappés par un groupe d’agents des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) encagoulés et lourdement armés. Ils ont été emmenés vers une destination inconnue.

Face à cette situation, Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a publié une déclaration ce mercredi 10 juillet 2024, exprimant sa profonde inquiétude et son indignation.

“Voici le sort qu’entendent désormais réserver les nouveaux maîtres de Conakry à tous ceux qui osent porter la moindre contradiction à leur gestion autoritaire et opaque de la transition,” a déclaré Cellou Dalein Diallo. Il a accusé la junte au pouvoir de vouloir conserver son autorité par tous les moyens, au mépris de ses engagements antérieurs, et de faire taire toutes les voix dissidentes par la violence.

Le leader de l’UFDG a condamné fermement ces agissements, qu’il qualifie de “d’un autre âge”, et a exigé la libération immédiate et sans conditions de Fonikè Menguè et Billo Bah. Selon lui, la recrudescence des actes liberticides de la junte est symptomatique de sa volonté de réprimer toute opposition à son régime.

Cette déclaration intervient dans un climat politique déjà tendu, où la gestion de la transition par les autorités actuelles est de plus en plus critiquée pour son opacité et son autoritarisme. L’enlèvement de Fonikè Menguè et Billo Bah représente une nouvelle escalade dans la répression des opposants politiques et des militants de la société civile.

À suivre.